Nicaragua: Ortega amplía acusación contra hermanos Chamorro Barrios

Por La Prensa (Nicaragua)



También fueron acusadas otras nueves personas, entre ellas Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, por lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. A ellos se les vencía esta semana el periodo de prisión de 90 días.



Chamorro era la directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a la que el régimen orteguista investiga por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos desde el 20 de mayo reciente.



Además, fue acusado el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, por lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Carlos Fernando Chamorro se exilió junto a su esposa en junio pasado tras el allanamiento de su vivienda y el «hecho inminente» de que fuera detenido.



Por apropiación y retención indebida y gestión abusiva también fue acusado Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana y Carlos Fernando, y quien está preso desde el 25 de junio. El Ministerio Público además acusó a Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano «por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero». Vásquez era conductor privado de Cristiana Chamorro y está preso desde el 15 de junio.



Se acusó a Ana Elisa Martínez Silva por apropiación y retención indebida, gestión abusiva y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos. También se acusó Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga por apropiación y retención indebida.



La Fiscalía informó que la autoridad judicial admitió todas las acusaciones y decretó prisión preventiva para los acusados que ya están bajo el periodo de detención judicial de 90 días.



Las detenciones de Cristiana Chamorro, Marcos Antonio Fletes Casco, Walter Antonio Gómez Silva, Pedro Joaquín Chamorro y Pedro Vásquez Cortedano, así como de otra veintena de detenidos, han sido calificadas por sus familiares y organizaciones de derechos humanos como un secuestro debido a que no se les ha permitido hablar con ellos ni que tengan acceso a un abogado defensor desde que fueron apresados; ni poder comprobar que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, también conocida como El Chipote. Los familiares han denunciado que no les brindan información sobre sus parientes y no les permiten las visitas y el ingreso de alimentos.



Las detenciones de 34 nicaragüenses, entre ellos civiles, periodistas, dirigentes opositores y un banquero por parte del régimen orteguista han sido criticadas por la comunidad internacional y han fracturado las relaciones diplomáticas de algunos país con Nicaragua, a menos de tres meses de realizarse las elecciones presidenciales.