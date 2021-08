Detectan el primer caso de la variante lambda en Guatemala

Por Prensa Libre



Cuando Guatemala registró este jueves 19 de agosto 5 mil 826 nuevos casos de covid-19, la cifra más alta de contagios en uno solo día desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, el Laboratorio Nacional de Salud reportó el primer caso de la variante lamda, conocida como andina o peruana.



La identificación de este caso se da en momentos en que Guatemala se enfrenta a la etapa más difícil de la pandemia, debido a la cantidad de contagios y decesos que se reportan por día y cuando la variante delta gana terreno gracias a su facilidad de contagio.



De acuerdo con un informe del Laboratorio Nacional de Salud sobre la detección de variantes de preocupación (VOC, en inglés), el caso de lambda registrado en el país “corresponde a un paciente masculino de 41 años, procedente de Chiquimula, sin antecedentes de viaje, con sintomatología leve referido de hospital y que no refiere información de vacunación”. Se consultó al Ministerio de Salud sobre las acciones que se podrían tomar ante la detección de la variante lambda, pero personal del Departamento de Comunicación señaló que no tenían información al respecto y que se harían las consultas respectivas, pero al cierre de esta nota no se habían pronunciado.



¿Qué es la cepa lambda?

De acuerdo con una publicación reciente del diario Marca, la variante Lamda fue detectada por primera vez en Perú y, de acuerdo con exeprtos aún no se puede definir con exactitud qué tanta preocupación debería causar; aunque, siendo una mutación del coronavirus, debería representar una amenaza al funcionamiento efectivo de las vacunas.



“Dentro de lo poco que se sabe de lambda es que ya predomina en el área de Sudamérica, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud la considera como de interés. Si bien ha desplazado a otras variantes, aún no hay información verificada por un panel internacional de expertos, pero lo que se sabe es que podría ser más infecciosa”, dice el artículo.



Cita que, en California, EE. UU., ya ha sido detectada esta variante en varias decenas de casos, y otros 43 estados muestran preocupación “porque ya hay infecciones correspondientes a esta mutación”.



Cómo entender una variante

Según los Centros para el Control y la Detección de Enfermedades (CDC) de EE. UU, “los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera que aparezcan nuevas variantes”, algunas de estas emergen y luego desaparecen, pero otras persisten. Incluso cabe la posibilidad de que “la variante original que causó los primeros casos de Covid-19 ya no circule”, pero las nuevas aumenten.



Los CDC explican que “algunas variaciones permiten que el virus se propague con mayor facilidad o se vuelva resistente a los tratamientos o vacunas. Esas variantes deben monitorearse con mayor detenimiento”. Refieren que “a medida que el virus se propaga tiene nuevas oportunidades de cambiar y podría volverse más difícil detenerlo”.



También señalan que esos cambios se pueden monitorear “al comparar las diferencias en las características físicas (como la resistencia al tratamiento) o los cambios en el código genético (mutaciones) entre una variante y otra”.



Tercera ola

Guatemala se encuentra enfrentando la tercera ola de la enfermedad desde el 14 de junio, según advirtió en aquel momento la ministra de Salud, Amelia Flores.



Desde entonces, el país pasó de un promedio de 20 muertes diarias a casi 45, con picos de hasta 70 decesos en 24 horas, especialmente en las últimas semanas.



El mismo crecimiento se ha totalizado con la cantidad de contagios, especialmente en los últimos días rondando las 4 mil y 5 mil pruebas positivas a diario. Debido al aumento de casos y muertes por covid-19, el Gobierno ordenó el pasado 13 de agosto un estado de calamidad por 30 días y también decretó un toque de queda de 10 de la noche a 4 de mañana.



El estado de calamidad, sin embargo, podría no entrar en vigor si no es ratificado por el Congreso a más tardar este viernes.



Los principales hospitales guatemaltecos han señalado públicamente en las últimas dos semanas, mediante ruedas de prensa de su personal, que están al tope de su capacidad para atender a pacientes contagiados por la enfermedad. El 68 % de las 11 mil 339 víctimas mortales del covid-19 en Guatemala eran hombres y un 32 % eran mujeres.



Sin embargo, la cantidad total de muertes causadas por la pandemia podría ser bastante superior, según un estudio divulgado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.