Crisis en Afganistán podría afectar los precios del petróleo

Por La República (Colombia)

Tras la retirada de tropas de Estados Unidos en Afganistán y la retoma del poder por parte de los talibanes, se han generado nuevas expectativas sobre el impacto que esta nueva crisis pueda tener en los mercados globales. El principal aspecto que podría verse transformado, con el país bajo el mando de los talibanes, es el comportamiento de los precios del petróleo. Esto, pues Afganistán tiene importantes reservas de crudo y gas, al igual que sus vecinos de frontera, Pakistán e Irán, dos de los territorios que contienen las reservas más grandes de crudo y otros minerales en la región de Medio Oriente, y que podrían verse afectados por la inestabilidad que genere la nueva situación política.

Estos dos últimos países se verían afectados no solo a corto plazo, pues los expertos apuntan a que entre esas naciones existen alianzas políticas y estratégicas, y una desestabilización o algún tipo de desacuerdo afectaría los intereses que tiene cada territorio en el golfo y en la producción petrolera. Lo anterior tendría una incidencia directa en la oferta y los precios a nivel mundial, dado el peso del medio oriente en la producción mundial.



De acuerdo con Isidro Hernández, economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, se estima que de darse una desestabilización violenta del territorio, los precios del crudo podrían ascender hasta superar US$80 por barril, generando sobrecostos para los grandes importadores y beneficiando a otros países, como Colombia, que reciben buena parte de sus ingresos por las rentas petroleras.



“En Colombia, aunque vivimos en gran medida del petróleo, también explotamos minerales cómo el carbón, y cuando el precio del crudo sube, inevitablemente jalona los precios de otros commodities como el carbón, lo que para nuestros efectos es un claro beneficio”, señaló el académico.



Pese a ello los expertos coinciden en que a ningún país, como Rusia, China, Estados Unidos o los del continente europeo, les conviene una resolución no pacífica de la situación en Afganistán, porque existen fuertes relaciones comerciales y de materias primas con los países de Medio Oriente.



Respecto a los precios del petróleo, el fin de semana hubo un movimiento importante en estos valores, pues el viernes, luego de las noticias registradas y varios factores de mercado, el precio del crudo ascendía a US$70,89 en la referencia Brent, pero cayó este martes, ubicándose en US$66,59. El West Texas Intermediate (WTI) registró un precio de US$68,63 el viernes y este martes llegó a un precio de US$69,03 el barril.



De acuerdo con Bloomberg, los futuros cayeron 1% el martes, motivados por la espera de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sobre la inflación, los débiles datos de la producción China, que han perjudicado el consumo de energía, la variante delta, las nuevas restricciones a la movilidad en muchas naciones y la incertidumbre por la situación en Afganistán.



Sin embargo, José Pedro Giraz, director y analista para América Latina de Skilling, aseguró que el crudo se está recuperando, pues se cree que los productores de petróleo tardarán varios meses en aumentar el nivel de producción, reduciendo las expectativas de una sobreoferta de crudo en el corto plazo.



“Se espera que el Departamento de Energía de EE.UU. confirme el aumento de producción de crudo a 8,1 millones de barriles por día, lo que representaría el nivel de producción más alto desde mayo de 2020”, dijo. La Opep+, además, se ha mantenido en sus planes de aumentar los suministros en 400.000 barriles diarios.



Finalmente, Oliver Wack, gerente de Control Risks para Latinoamérica, aseguró que el único efecto notorio de la situación de Afganistán en los mercados globales será la alta volatilidad, pues los inversionistas se apresurarán a comprar y vender, impulsados por la incertidumbre.



Piden intervención para bloquear acceso de los talibanes a los fondos del FMI



Varios miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos urgieron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para que intervengan en el Fondo Monetario Internacional con el fin de evitar que Afganistán pueda utilizar casi US$500 millones en reservas. El grupo de 18 legisladores escribió a Yellen una carta pidiéndole que actúe en el fondo y responda a su solicitud antes del jueves por la tarde. También pidieron a Yellen que brinde más detalles sobre las medidas que se están tomando en el FMI para asegurarse de que los activos, conocidos como derechos especiales de giro, no se utilicen de manera contraria a su interés nacional.