Afganistán: El caos se apodera del aeropuerto de Kabul

Por Europa Press



El aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán.



Después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil han confirmado que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Asimismo, han instado a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales.



La OTAN informó el domingo de trabajos para garantizar la seguridad del aeropuerto, punto clave de evacuación para las delegaciones y ciudadanos extranjeros que intentan abandonar el país. Las fuerzas de Estados Unidos también se han desplegado en las instalaciones, en el marco de un operativo en el que participan 6.000 efectivos norteamericanos.



Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeródromo, de donde llegan informaciones confusas que hablan de posibles disparos. Una fuente citada por la agencia de noticias rusa Sputnik habla ya de varios muertos, que serían al menos tres según 'The Wall Street Journal'.

Bajo la mirada de centenares de personas, los que consiguieron subir a lo alto de las escaleras, jóvenes sobre todo, intentaban luego ayudar a los demás a hacer lo mismo, y muchos de ellos se aferraban con todas sus fuerzas a los barrotes.



Familias aterradas, con niños asustados, intentaban huir, con sus pesadas maletas.



El tumulto era tal que las tropas estadounidenses, que garantizan la seguridad en el aeropuerto, dispararon al aire para controlar a la muchedumbre, según un testigo, y todos los vuelos comerciales fueron anulados.



"Tengo mucho miedo. Disparan al aire" dijo a la AFP este testigo, que no quiso dar su nombre, por temor a que ello comprometa sus posibilidades de dejar el país.



El Departamento de Estado dijo que tropas estadounidenses protegen el perímetro del aeropuerto. Washington ha enviado a 6.000 militares para evacuar a unos 30.000 diplomáticos norteamericanos y a ciudadanos afganos que cooperaron con Estados Unidos y que temen represalias de los talibanes.





Asimismo, portales como Tolo News se han hecho eco de los intentos desesperados de decenas de personas por encaramarse a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el momento del despegue. Según este medio, varias personas habrían muerto tras caer al vacío cuando la aeronave comenzó a tomar altura.







La situación se ha precipitado tras la llegada de los talibán a Kabul, que ha supuesto la caída 'de facto' del actual Gobierno y la huída del país del presidente, Ashraf Ghani. Los insurgentes se han hecho con el control de la mayoría del país en menos de dos semanas.

EVACUACIONES ACELERADAS

El Gobierno de España ha anunciado el envío dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos, algo que también han hecho otros países como Alemania, que ha completado este lunes la fase inicial de la evacuación con la llegada de los primeros ciudadanos a Doha, según fuentes citadas por la agencia DPA.



La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha informado igualmente del inicio de una gran campaña de traslados, con vistas a que haya varias "rotaciones" entre Afganistán y Emiratos Árabes Unidos para agilizar la evacuación de los ciudadanos galos.



Por parte de Italia, este lunes se espera la llegada a Roma de un primer vuelo con 50 nacionales italianos y 20 antiguos colaboradores, según fuentes de Defensa citadas por Adnkronos. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha explicado que sólo quedará en Kabul una representación diplomática mínima.



El caos se apodera del aeropuerto de Kabul, con intentos desesperados para salir

Decenas de personas intentan encaramarse a un avión estadounidense en pleno despegue

El aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán.



Después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil han confirmado que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Asimismo, han instado a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales.



La OTAN informó el domingo de trabajos para garantizar la seguridad del aeropuerto, punto clave de evacuación para las delegaciones y ciudadanos extranjeros que intentan abandonar el país. Las fuerzas de Estados Unidos también se han desplegado en las instalaciones, en el marco de un operativo en el que participan 6.000 efectivos norteamericanos.



Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeródromo, de donde llegan informaciones confusas que hablan de posibles disparos. Una fuente citada por la agencia de noticias rusa Sputnik habla ya de varios muertos, que serían al menos tres según 'The Wall Street Journal'.



Asimismo, portales como Tolo News se han hecho eco de los intentos desesperados de decenas de personas por encaramarse a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el momento del despegue. Según este medio, varias personas habrían muerto tras caer al vacío cuando la aeronave comenzó a tomar altura.



La situación se ha precipitado tras la llegada de los talibán a Kabul, que ha supuesto la caída 'de facto' del actual Gobierno y la huída del país del presidente, Ashraf Ghani. Los insurgentes se han hecho con el control de la mayoría del país en menos de dos semanas.

EVACUACIONES ACELERADAS



El Gobierno de España ha anunciado el envío dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos, algo que también han hecho otros países como Alemania, que ha completado este lunes la fase inicial de la evacuación con la llegada de los primeros ciudadanos a Doha, según fuentes citadas por la agencia DPA.



La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha informado igualmente del inicio de una gran campaña de traslados, con vistas a que haya varias "rotaciones" entre Afganistán y Emiratos Árabes Unidos para agilizar la evacuación de los ciudadanos galos.



Por parte de Italia, este lunes se espera la llegada a Roma de un primer vuelo con 50 nacionales italianos y 20 antiguos colaboradores, según fuentes de Defensa citadas por Adnkronos. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha explicado que sólo quedará en Kabul una representación diplomática mínima.



El caos se apodera del aeropuerto de Kabul, con intentos desesperados para salir



Decenas de personas intentan encaramarse a un avión estadounidense en pleno despegue



MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -



El aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán.



Después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil han confirmado que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Asimismo, han instado a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales.



La OTAN informó el domingo de trabajos para garantizar la seguridad del aeropuerto, punto clave de evacuación para las delegaciones y ciudadanos extranjeros que intentan abandonar el país. Las fuerzas de Estados Unidos también se han desplegado en las instalaciones, en el marco de un operativo en el que participan 6.000 efectivos norteamericanos.



Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeródromo, de donde llegan informaciones confusas que hablan de posibles disparos. Una fuente citada por la agencia de noticias rusa Sputnik habla ya de varios muertos, que serían al menos tres según 'The Wall Street Journal'.



Asimismo, portales como Tolo News se han hecho eco de los intentos desesperados de decenas de personas por encaramarse a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el momento del despegue. Según este medio, varias personas habrían muerto tras caer al vacío cuando la aeronave comenzó a tomar altura.



La situación se ha precipitado tras la llegada de los talibán a Kabul, que ha supuesto la caída 'de facto' del actual Gobierno y la huída del país del presidente, Ashraf Ghani. Los insurgentes se han hecho con el control de la mayoría del país en menos de dos semanas.

EVACUACIONES ACELERADAS



El Gobierno de España ha anunciado el envío dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos, algo que también han hecho otros países como Alemania, que ha completado este lunes la fase inicial de la evacuación con la llegada de los primeros ciudadanos a Doha, según fuentes citadas por la agencia DPA.



La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha informado igualmente del inicio de una gran campaña de traslados, con vistas a que haya varias "rotaciones" entre Afganistán y Emiratos Árabes Unidos para agilizar la evacuación de los ciudadanos galos.



Por parte de Italia, este lunes se espera la llegada a Roma de un primer vuelo con 50 nacionales italianos y 20 antiguos colaboradores, según fuentes de Defensa citadas por Adnkronos. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha explicado que sólo quedará en Kabul una representación diplomática mínima.



El caos se apodera del aeropuerto de Kabul, con intentos desesperados para salir



Decenas de personas intentan encaramarse a un avión estadounidense en pleno despegue



MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -



El aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán.



Después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil han confirmado que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Asimismo, han instado a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales.



La OTAN informó el domingo de trabajos para garantizar la seguridad del aeropuerto, punto clave de evacuación para las delegaciones y ciudadanos extranjeros que intentan abandonar el país. Las fuerzas de Estados Unidos también se han desplegado en las instalaciones, en el marco de un operativo en el que participan 6.000 efectivos norteamericanos.



Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeródromo, de donde llegan informaciones confusas que hablan de posibles disparos. Una fuente citada por la agencia de noticias rusa Sputnik habla ya de varios muertos, que serían al menos tres según 'The Wall Street Journal'.



Asimismo, portales como Tolo News se han hecho eco de los intentos desesperados de decenas de personas por encaramarse a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el momento del despegue. Según este medio, varias personas habrían muerto tras caer al vacío cuando la aeronave comenzó a tomar altura.



La situación se ha precipitado tras la llegada de los talibán a Kabul, que ha supuesto la caída 'de facto' del actual Gobierno y la huída del país del presidente, Ashraf Ghani. Los insurgentes se han hecho con el control de la mayoría del país en menos de dos semanas.

EVACUACIONES ACELERADAS



El Gobierno de España ha anunciado el envío dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos, algo que también han hecho otros países como Alemania, que ha completado este lunes la fase inicial de la evacuación con la llegada de los primeros ciudadanos a Doha, según fuentes citadas por la agencia DPA.



La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha informado igualmente del inicio de una gran campaña de traslados, con vistas a que haya varias "rotaciones" entre Afganistán y Emiratos Árabes Unidos para agilizar la evacuación de los ciudadanos galos.



Por parte de Italia, este lunes se espera la llegada a Roma de un primer vuelo con 50 nacionales italianos y 20 antiguos colaboradores, según fuentes de Defensa citadas por Adnkronos. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha explicado que sólo quedará en Kabul una representación diplomática mínima.



Un avión militar afgano se estrella en Uzbekistán



Un avión de la Fuerza Aérea de Afganistán se ha estrellado en la región de Surkhandarya, en Uzbekistán, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Defensa uzbeko, que ha denunciado que la aeronave pretendía cruzar "ilegalmente" la frontera del país.



"Se ha impedido el intento de cruzar ilegalmente la frontera estatal", ha detallado el ministerio de Defensa, según ha recogido el portal uzbeko de noticias Gazeta.



Según la cartera de Defensa, que ha precisado que el avión militar afgano se estrelló el domingo en el distrito de Sherabad, el caso ya está siendo investigado por las autoridades del país y se proporcionará información adicional cuando sea posible.



Por su parte, el ministro de Defensa de Uzbekistán, Bakhrom Zulfikarov, ha señalado a la agencia de noticias rusa TASS que las autoridades uzbekas "estudian" los detalles del incidente. La cadena de televisión Al Yazira informó, citando a un guardia de seguridad del presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, de que el mandatario se había trasladado a la capital de Uzbekistán, Taskent, con su mujer, después de que los talibán se hayan hecho con el control del país.