Guatemala: Hospital General San Juan de Dios desbordado, pide no llevar pacientes

Por Prensa Libre



Autoridades del Hospital General San Juan de Dios, de la capital guatemalteca, pidieron este martes 10 de agosto a los cuerpos de socorro que durante 48 horas refieran a pacientes a otros centros asistenciales debido al aumento de casos de coronavirus y a casos que se han detectado incluso en áreas no covid-19.



El director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, dijo que solicitar a todos los cuerpos de socorro su apoyo para referir a la mayoría de pacientes o emergencias a otros centros asistenciales es debido a que ese centro asistencial se encuentra atendiendo brotes de casos covid-19 a lo interno.



Explicó que esta medida tendrá una duración de 48 horas y que la Emergencia no cierra, pero que la intención es poder priorizar la atención y los servicios que presta. Dijo que si una persona tiene una emergencia o está en peligro de muerte y está cerca del hospital sí recibirá atención médica en el San Juan de Dios. Debido al aumento de casos de covid-19, ese hospital se encuentra por arriba del 100% de su ocupación y han comenzado a detectar casos coronavirus en otras áreas del centro asistencial que no están destinadas para este tipo de pacientes, sino otras patologías.



Debido a esto y ante la presencia de la nueva variante delta en Guatemala, el director Hernández ha decidido cancelar las visitas a los pacientes de las áreas no covid-19, con lo que busca evitar más contagios.



El director dijo que ahora se encuentran por arriba de las camas que tenían habilitadas para la atención de pacientes e incluso han comenzado a quedarse sin pruebas de coronavirus, pues realizan más de 300 al día y en algunos casos han tenido que prestar pruebas a otros hospitales.

“Esta es una situación muy difícil”

El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, aseguró que el director del Hospital San Juan de Dios le comunicó que “tiene un brote de covid-19” en los servicios de Medicina Interna y que son aproximadamente 14 casos los que se reportaron.



Detalló que como medida se limitará el acceso de pacientes con emergencias, excepto si son graves. Además, expuso que se hará una coordinación con otros centros asistenciales para el traslado de pacientes.



Agregó que este aumento es debido a la cantidad de positivos que hay en el país y refirió que un factor importante también es que si algún paciente llega a una Emergencia porque tiene una enfermedad grave o por algún accidente de tránsito, le harán el hisopado, pero el resultado tarda unas seis horas y durante el tiempo de espera aumenta el riesgo de contagio.



Agregó que hay muchos casos en los que las personas ingresan por alguna patología o accidente y cuando se les hace el hisopado, resultan positivos a covid-19. Además, hay muchas personas que circulan con el virus y es una situación muy compleja.



Al ser consultado sobre qué ocurría si otros hospitales del país estuvieran en la misma situación que el San Juan de Dios, Coma afirmó: “La dinámica es muy complicada, la verdad. Esta es una situación muy difícil, todos tenemos que trabajar en equipo y lo que hacemos es ir buscando los mecanismos para ir habilitando la atención de estos pacientes”.



Agregó que se está trabajando rápidamente para que el Hospital San Vicente pueda recibir desde ya a pacientes moderados de covid-19, pero que el objetivo final es que puedan atender a más pacientes graves, pero eso incluye instalación especial de gases médicos, por lo que cree que en unos 15 días ya se podría utilizar.



Según Salud, hasta el momento el San Juan de Dios es el único hospital a nivel nacional que se encuentra en esa situación.

Piden endurecer medidas

Mientras el San Juan de Dios trata de lidiar con los brotes de covid-19 y la saturación de pacientes por esa enfermedad, jefes de otros centros asistenciales exigen al gobierno endurecer medidas para evitar que los positivos a ese virus sigan subiendo, sobre todo ahora que ya circula en el país la variante delta, que es más contagiosa.



En entrevistas concedidas a La Red, los funcionarios del Hospital de Villa Nueva, Parque de la Industria y Hospital Roosevelt hicieron el llamado al Gobierno y al Ministerio de Salud.



Dani Hernández, directora del Hospital Parque de la Industria, expresó que la responsabilidad es de cada persona y que son los ciudadanos los que se deben cuidar mientras se imponen algunas medidas. Dijo que espera que pronto se puedan tener medidas un poco más estrictas y que luego de una año y medio las personas ya deben tener responsabilidad de cuidarse, de seguir lavándose las manos, usar la mascarilla adecuadamente y mantener el distanciamiento social.



Además, pidió a la población evitar participar en reuniones, incluso familiares, o asistir a lugares concurridos.



“Todos estamos a la espera de que podamos tener medidas de restricción pronto”, dijo Estrada.



Melisa Estrada Martínez, directora de Hospital Villa Nueva, considera que sí se deben implementar algunas de las medidas restrictivas para que la población entienda, pues sigue con gran afluencia en centros comerciales, calles llenas los fines de semana y allí es donde ocurren los contagios.



Explicó que en el hospital los empleados cumplen con todos los protocolos de bioseguridad pero muchos salen contagiados de covid-19 en reuniones fuera del ámbito hospitalario y por eso sería bueno tomar medidas más drásticas.



Detalló que el Ministerio de Salud tiene la potestad de poner estas medidas restrictivas y que si no se hace, los contagios van a seguir aumentado y el sistema de salud de Guatemala no está preparado para una cepa tan agresiva y que aunque se hacen esfuerzos cuesta.



Zagreb Zea, Presidente de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt, dijo que está claro que un buen número de población no está acatando las medidas de bioseguridad, entonces se deberían imponer restricciones. Señaló que él en enero de este años dijo en entrevistas que las medidas que se estaban imponiendo a principio de 2021 no favorecían a los médicos pues daba poco margen de maniobra para atender los demás casos que no son covid-19.



“Las medidas deberían endurecerse, no solo aplicar ley seca a las 18 horas, sino también evitar cualquier tipo de aglomeración y un toque de queda para que las personas se resguardaran, restringir un poco la locomoción. Lastimosamente cuando yo presenté esas sugerencias recibí muchas críticas, pero desafortunadamente los resultados se están viendo ahorita”, dijo Zea.



Refirió que la calles, lugares cerrados, sitios en donde haya más de 15 personas unidas, reuniones sociales o lugares en donde se tengan que retirar las mascarillas son las áreas más propensas a ser focos de contagios de covid-19.