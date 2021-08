Guatemala: Rusia enviará nueva versión de vacuna Sputnik de una dosis

Por Prensa Libre



Las dosis de la vacuna rusa contra el covid-19 por venir ya no serán de Sputnik V, el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF) señaló que enviará al país la vacuna Sputnik Light -de una aplicación-, para completar los 8 millones de dosis que el Ministerio de Salud acordó en la negociación.



El anuncio es tomado con suspicacia por parte de la comunidad científica, pues no se ha hecho la revisión y análisis para establecer si la versión Light es una vacuna conveniente para el país, además, se esperaría que el país tenga las dos dosis para completar los esquemas de vacunación de quienes ya comenzaron a recibir Sputnik V, para poder alcanzar la eficacia que se necesita para prevenir la enfermedad grave.



“Las entregas de la vacuna a Guatemala continúan”, dijo RDIF a la agencia internacional de noticias AFP, luego de los constantes atrasos en la entrega del fármaco y señaló que la mitad de los lotes entregados serán vacunas de una sola aplicación. Indicó que “aunque el número total de dosis entregadas en Guatemala será inferior a lo previsto” -pues al inicio eran 16 millones de dosis las que se adquirirían-, la cantidad de personas que serán vacunadas con el producto ruso seguirá siendo el mismo, es decir 8 millones.



Al país ha recibido 960 mil dosis de Sputnik V, de estas solo 60 mil corresponden al segundo componente, no hay certeza del ingreso de más, y el aviso de RDIF sobre la llegada de Sputnik Light pone en duda si habrá segundas dosis para 900 mil guatemaltecos que recibirían la primera.



Sin embargo, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Amelia Flores, ministra de Salud, aseguró a Prensa Libre que “el contrato renegociado que está vigente contempla la compra de Sputnik V, con sus dos componentes para primera y segunda dosis”.



Agregó que “la compra de la vacuna Sputnik Ligth es una posibilidad que queda abierta para el futuro. La prioridad en este momento es que se cumpla, antes de fin de año, con el acuerdo de entrega de las vacunas ya canceladas”.



La infectóloga, Alicia Chang, de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, esperaría que sí se puedan completar los esquemas de vacunación, pues el contrato con los rusos no fue solo de primeras dosis.



Si en caso ya no vinieran segundas dosis y se recibiera únicamente la Sputnik Light, Chang es de la opinión de que Rusia tendrían que “resarcir” al país para que pueda conseguir segundas dosis de alguna otra plataforma que permita terminar de inmunizar por completo a la población que ya comenzó a recibir Sputnik V. Además, que el contrato tendría que “estar blindado contra este tipo de cambios de última hora”.

Dos vacunas

La vacuna Sputnik V está basada en dos vectores distintos (Ad26 y Ad5) que generan una inmunidad más sostenida. Uno corresponde a la primera dosis y el otro a la segunda, y son necesarios para llegar a una eficacia del 97,6%. Ha sido aprobada en 69 países y se aplicado en 3.700 millones de personas, según el fabricante.



Mientras que la Sputnik Light es el primer componente (serotipo de adenovirus humano recombinante número 26 (rAd26)) de Sputnik V. Es una sola dosis y alcanza una eficacia del 79.4 por ciento.



Esta última será parte del abanico de vacunas contra el covid-19 que tendrá Guatemala para proteger a la población contra el virus, pero, de acuerdo con el médico Mario Melgar, del Consejo Nacional Asesor para Inmunizaciones (Conapi), el comité encargado de la revisión técnica de las vacunas contra el coronavirus no ha realizado el análisis técnico de la Sputnik Light, “de la que tenemos en este momento aprobación en el país es Sptunik V, habría que hacer la revisión para poder decir que es una vacuna conveniente para el país”.



Pero la recomendación del comité no es vinculante, así que al final, es el Ministerio de Salud el que decide si se aplica o no a los guatemaltecos.



A criterio de Melgar quienes ya recibieron la primera dosis de Sputnik V tienen forzosamente que recibir una segunda dosis de la misma o bien de otra vacuna que combine, pues las personas no se pueden quedar únicamente con una primera dosis, de lo contrario no se alcanzaría la eficacia esperada. “No van a estar igual de protegidas, alguna protección tendrá porque no es igual que estar sin vacuna, pero no podemos garantizar el mismo nivel de eficacia con una sola dosis que con las dos”, indicó Chang.



En el caso de la versión Light está diseñada para una sola dosis, esa es la ventaja, aunque la eficacia que alcanza es menor. “Si va a requerir más adelante una segunda dosis, eso lo dirá el tiempo”, dijo Melgar.

¿La combinación es posible?

Ante el desabastecimiento y la posible escasez de segundas dosis de vacunas contra el covid-19, la combinación de las mismas es una idea que se baraja desde tiempo atrás.



En varios países ya se hace con vacunas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer, pero ¿con Sputnik V será posible? El RDIF anunció esta semana un estudio en Argentina en el que se combina el primer componente (Ad26) con dosis de AstraZeneca, Moderna y Sinopharm, demostrando un alto perfil de seguridad.



Chang señala que aún no hay estudios suficientes para establecer si es posible la combinación de Sputnik V con otras, aunque podría ser una opción que funcione.



“Tenemos evidencia de que una vacuna de AstraZeneca se puede complementar con una Pfizer o Moderna, hay bastante probabilidad de pensar que lo mismo sucedería con Sputnik V, pero sería de hacer de nuevo la revisión, si es que no hay una segunda dosis de Sputnik”, indica Melgar, sin embargo, lo ideal es completar el esquema con la misma vacuna.

Lotes de Sputnik V en el país

El primer cargamento llegó el pasado 5 de mayo a Guatemala, mientras que el último lo hizo 10 días atrás. Faltan más de 7 millones de dosis para tener la cantidad que ya se pagó a Rusia.



Fue el 17 de mayo que se aplicaron las primeras dosis, y el lento abastecimiento alcanzó los tres meses que el Ministerio de Salud estableció para recibir la segunda. Por ahora únicamente se tiene el 0.06% de las dosis necesarias para poder completar los esquemas de vacunación con este producto, un proceso que comenzó esta semana.



Un 26% de las primeras dosis que se han puesto en el país son de Sputnik V, según el reporte del Ministerio de Salud. Hasta el pasado miércoles se habían colocado 519 mil 991 mil dosis.