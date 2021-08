Imparable la tercera ola Covid en Guatemala

Por Prensa Libre



Los casos positivos de coronavirus siguen en aumento en Guatemala y por segundo día consecutivo se detectaron más de 4 mil contagios en 24 horas, según datos del Ministerio de Salud.



El Tablero Covid-19 se actualizó con datos del 4 de agosto de 2021 y reveló que en las últimas 24 horas se realizaron 12.781 pruebas para detectar coronavirus, de las cuales 4.068 salieron positivas.



Además, en ese período de tiempo no hubo muertes, pero sí se reporta el fallecimiento de 54 personas que no habían sido registradas en fechas anteriores.



Luego de varias semanas en las que las cifras de contagios de coronavirus oscilaban entre dos mil y tres mil casos diarios, el pasado miércoles 4 de agosto el Ministerio de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se habían detectaron 4.399 positivos, la cifra más alta desde que la enfermedad llegó al país. Con las cifras reveladas este 5 de agosto, suman dos días consecutivos en los que los positivos de covid-19 suman más de 4 mil en 24 horas.



Según el Tablero Covid-19, hasta el momento se reportan 381 mil 514 casos totales de coronavirus en toda Guatemala, desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo de 2020.



Desde esa fecha ha habido 10 mil 578 personas fallecidas por covid-19, 333 mil 958 casos recuperados y la cifra de casos activos es de 36 mil 978, una de las cifras más altas de la pandemia.



La incidencia acumulada es de 2 mil 263.1 casos por cien mil habitantes; la tasa de mortalidad, de 59.6 fallecidos por esa misma cantidad de población, y el porcentaje de letalidad es de 2.7%. Guatemala enfrenta la tercera ola de la enfermedad desde hace varias semanas, cuando autoridades indicaron que ya circulaban otras variantes de la enfermedad, lo cual amenazaba con incrementar los casos y la gravedad de quienes pudieran padecerla.



Debido al incremento de casos, el presidente Alejandro Giammattei y el Ministerio de Salud implementaron restricciones a algunas actividades comerciales, las cuales fueron efectivas durante 15 días; sin embargo, sectores manifestaron pues indicaron que les perjudicaba económicamente y por eso no se aplicaron más.



Actualmente, Guatemala avanza con la vacunación de la población mayor de 35 años, y los mayores de 18 con alguna comorbilidad.

