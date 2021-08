Nicaragua: Detienen a candidata a la Vicepresidencia Berenice Quezada

Por AFP / La Prensa



La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció este miércoles (04.08.2021) el arresto e inhabilitación de su candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua, la ex reina de belleza Berenice Quezada, en medio de una ola de detenciones cuando faltan tres meses para los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección.



Quezada "fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular", señaló la Alianza CxL en una declaración.



La joven de 27 años, que fue Miss Nicaragua 2017 y cuya candidatura había sido inscrita de manera oficial el pasado lunes, "se encuentra actualmente en su casa con custodia policial", agregó la agrupación. De momento las autoridades nicaragüenses no han confirmado ni desmentido esa denuncia. En declaraciones a La Prensa, el candidato presidencial Óscar Sobalvarro confirmó la detención de su compañera de fórmula, pero afirmó no disponer de más información que la facilitada por el partido y que no había podido comunicarse con ella.

Simpatizantes sandinistas habían pedido su inhabilitación

En la víspera, un grupo de ciudadanos que se identifican como "víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018" solicitaron inhabilitar la candidatura de Quezada, por supuesta apología del delito e incitación al odio, ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).



Según la denuncia, reportada por medios oficiales, la ex reina de belleza incitó al odio luego de que su alianza inscribiera a sus candidatos a presidente y vicepresidenta, diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Quezada dijo a los periodistas que "en Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado" y que "las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar". También hizo un llamado a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua no quieren "más dictaduras", en alusión al Gobierno de Daniel Ortega. Además, dijo que, a su juicio, los nicaragüenses se definieron políticamente tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego derivaron en una exigencia de que renunciara el presidente Ortega por la brutalidad policial con la que respondió a las protestas. "De 2018 para acá Nicaragua trazó una línea, cada quien decidió dónde quiere estar", indicó.



"Quezada, al dar declaraciones, incitó al pueblo nicaragüense a promover actos de violencia y terrorismo tal y como sucedió entre abril y junio del 2018", interpretó entonces el portal gubernamental El 19 Digital.



Quezada se convierte en la primera candidata inscrita oficialmente a un cargo de elección popular en ser arrestada por las autoridades, que desde fines de mayo han detenido a 32 personas, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia de la oposición, mientras otros dos abandonaron el país para evitar ser capturados.