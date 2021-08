Costa Rica superó el 50% de población parcialmente inmunizada contra Covid-19

Por AFP



En las últimas semanas, producto de ingresos masivos de lotes del inmunizante de los laboratorios Pfizer/BioNTech como AstraZeneca, la campaña de vacunación en este país centroamericano tuvo un repunte, convirtiendo a julio en el mes con más dosis aplicadas.



"El 50% de nuestra población ya tiene su primera dosis, pero eso es de toda la población (cinco millones). Si contamos la población objetivo, que son poco más de cuatro millones, lo hemos superado con creces. Eso es muy importante. Les pido (a los costarricenses) que sigamos en este esfuerzo que se lleva adelante", dijo el presidente Carlos Alvarado.



Los datos exactos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que 2.573.189 habitantes ya recibieron la primera dosis, mientras que 851.000 tienen su esquema completo de vacunación, lo cual corresponde a aproximadamente 17% de la población. Además, se añadió que, solo en julio, se administraron 983.893 vacunas.



En Costa Rica, el distanciamiento entre ambas dosis originalmente se planteó en tres semanas, no obstante, en mayo, el Ministerio de Salud decidió modificar el tiempo a 12 semanas, para así tener a más población parcialmente vacunada.



De acuerdo con cifras de la organización Our World in Data, Costa Rica es el sexto país de Latinoamérica con mayor porcentaje de vacunación de al menos una dosis, después de Uruguay (73,84%), Chile (72,25%) Argentina (55,24%), República Dominicana (51,05%) y Ecuador (50,36%). En Centroamérica es líder, seguido de Panamá y El Salvador, con 44%.



Costa Rica ha reportado poco más de 400.000 infectados desde que el virus llegó al país, en marzo del 2020. Su conteo de muertes a este martes es de 5.070.