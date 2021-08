Lula da Silva a Daniel Ortega: “No abandone la democracia”

Por Confidencial

El expresidente de Brasil y referente de la izquierda latinoamericana, Luiz Inácio Lula da Silva, recomendó al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, no “abandonar” la democracia. A su vez, señaló que “para Nicaragua, una alternabilidad en el Gobierno sería buena”.

En una reciente entrevista con la periodista mexicana Sabina Berman, Lula comentó: “si pudiera darle un consejo a Daniel Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente. No abandone la democracia. No deje de defender la libertad de prensa, de comunicación, de expresión, porque eso es lo que fortalece a la democracia”.

“Hace diez años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”, comentó el dirigente en el programa de entrevistas Largo Aliento, que se transmite en México.

El régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha encarcelado a más de 150 opositores desde 2019. En la última escalada de arrestos, iniciada a finales de mayo pasado, el Gobierno ha detenido a 31 ciudadanos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, tres exdiplomáticos, dos históricos exguerrilleros sandinistas; dos periodistas, una defensora de derechos humanos, dos líderes campesinos, dos dirigentes estudiantiles y dos empresarios.

Además, producto de la violencia del régimen se han marchado al exilio al menos 100,000 nicaragüenses. La situación es una de las más graves crisis de derechos humanos en la región, según ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Transformación en dictadores

“Yo le decía a (Hugo) Chávez y a (Álvaro) Uribe, que toda vez que un gobernante se empieza a creer insustituible, toda vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible surge un poco de dictadura en ese país”, aseguró el expresidente brasileño, quien gobernó entre 2003 y 2010.

“En 2010, tenía el 87% de aprobación en las encuestas, y mucha gente quería que tuviera un tercer mandato. No acepté un tercer mandato porque soy ampliamente favorable a la alternabilidad en el poder. Creo que tiene que existir relevo en la gobernanza de un país para que la sociedad vaya perfeccionando su participación democrática. A veces se equivoca, a veces tiene éxito”, subrayó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Recordó que “un periodista me preguntó si yo era favorable al tercer mandato y dije que no. No soy favorable al tercer mandato porque creo que cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirnos, nos estamos transformando en dictadores. Y eso no me gusta”.

En Nicaragua, Ortega ha sido el único candidato a presidente por el Frente Sandinista desde 1984. Desde que asumió el poder en 2007, se ha reelegido en dos ocasiones —2011 y 2016—, y ya el lunes el FSLN inscribió como fórmula presidencial, de cara a los comicios de noviembre próximo, al caudillo sandinista y su esposa, con lo cual Ortega busca su tercera reelección consecutiva y será la segunda de Murillo como vicepresidenta.

Nicaragua: 90 días de cárcel para opositores de Daniel Ortega

“Para Nicaragua, una alternabilidad en el Gobierno sería buena. No es importante que alguien se eternice mucho tiempo, tiene que haber relevo para que la sociedad se sienta tranquila”, afirmó Lula, quien se perfila como rival del gobernante brasileño, Jair Bolsonaro, en las elecciones de 2022.

“A veces la sociedad elige a alguien mejor, a veces a alguien peor. No hay problema, son errores que la sociedad puede cometer, pero es solamente la sociedad la que puede permitir un ejercicio pleno y libre de la democracia”, añadió.

Para el líder brasileño, el dirigente del FSLN “fue un gran presidente en el comienzo inmediato de la Revolución Sandinista”, en los años 80.

Importancia de la democracia

“No existe posibilidad de construir una modalidad de gobernanza justa, si no es democrática. ¿Por qué amo la democracia? Porque para que un tornero mecánico, un metalúrgico —sin título universitario— como yo llegue a la Presidencia, para que un indio como Evo haya llegado a la Presidencia de Bolivia, solo puede suceder a través de un régimen democrático”, destacó el otrora dirigente sindical.

“La democracia es una belleza porque permite alternabilidad en el poder. Ella permite inclusive que, desde el punto de vista de las clases sociales, pueda existir un relevo en el poder”, opinó.

“Por ejemplo —prosiguió—, en Estados Unidos nunca llegó ni un metalúrgico ni un trabajador a la Presidencia. Aquí en Brasil llegó, a Bolivia llegó un indio, (Michelle) Bachelet fue electa (en Chile), Cristina (Fernández) llegó (en Argentina), Dilma (Rousseff) llegó (en Brasil), mujeres como Laura Chinchilla en Costa Rica, muchas mujeres han gobernado. Eso solo lo garantiza la democracia”.