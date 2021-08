China confina a millones de sus ciudadanos para luchar contra la variante Delta

Por AFP / Reuters



La variante Delta planeta nuevos riesgos para China, la segunda mayor economía mundial, ya que se está extendiendo desde la costa asta las ciudades del interior de China y presenta nuevos desafíos para unas autoridades que durante meses han logrado evitar brotes generalizados del coronavirus.



China ha vuelto a confinar a millones de personas en sus casa para intentar contener el mayor brote de coronavirus de transmisión local desde hace meses. Al menos 27 ciudades de 18 provincias chinas han registrado en los últimos días casos de covid por transmisión local —más de 300 infecciones en total—, incluidos siete casos positivos en Wuhan, la ciudad donde la enfermedad se detectó por primera vez a finales de 2019. Solo el lunes, China informó de 55 nuevos casos de transmisión local.

El foco en Wuhan se produjo después de la publicación diaria de datos oficiales pero fue confirmada por medios estatales, que dijeron que los contagios se habían rastreado hasta una estación de tren.



“Los siete fueron identificados como trabajadores migrantes”, informó la agencia oficial de noticias Xinhuan, citando a funcionarios de prevención y control del COVID-19.



Esto ha llevado a las autoridades de Beijing, la capital de China, a "limitar el flujo de pasajeros" desde zonas en las que se hayan registrado contagios, informó este lunes el rotativo Global Times. Las autoridades de la capital se reunieron y acordaron "aumentar la vigilancia, tomar estrictas precauciones y defender [la ciudad] hasta la muerte, sin escatimar gastos", indicó el gobierno de Beijing.



En consecuencia, han sido cancelados vuelos y trenes de larga distancia desde estas zonas con destino a la capital china, mientras que las autoridades han pedido a los pequineses que no viajen a regiones en las que se hayan registrado positivos. Para salir de la capital, es necesario presentar una prueba de ácido nucleico realizada en las 48 horas previas a la partida. Los responsables de la ciudad pidieron el domingo a los residentes que "no salgan de Beijing a menos que sea necesario".



Más de 30 ciudades han emitido avisos similares en un intento de evitar una propagación masiva dada la alta capacidad de contagio de la variante Delta.



Por otra parte, la capital china ha confinado seis complejos residenciales en el distrito de Haidian y dos en el de Fangshan después de confirmarse el positivo de tres residentes que habían viajado a Zhangjiajie, en la provincia central china de Hunan, escenario de uno de los rebrotes activos en el país.



Beijing y otras grandes ciudades chinas han testado a millones de habitantes, han acordonado residencias y han puesto en cuarentena a contactos cercanos de personas contagiadas. En la ciudad de Zhuzhou, en el centro de China, situada en la provincia de Hunan, más de 1.2 millones de personas fueron puestas en aislamiento estricto el lunes y durante tres días, mientras las autoridades llevan a cabo una campaña de test y vacunaciones, indicó un comunicado oficial.

"La situación sigue siendo sombría y complicada", dijo el gobierno de Zhuzhou.



China había logrado hasta ahora reducir los casos locales a prácticamente cero, lo que permitió reabrir la economía. Pero el último brote, vinculado a un foco en Nanjing donde nueve trabajadores de la limpieza de un aeropuerto internacional dieron positivo el 20 de julio, provocó más de 360 casos en las últimas dos semanas. No quedó claro de inmediato si Nanjing fue la fuente de todas las infecciones, ya que algunas autoridades aún no han revelado el resultado de sus iniciativas de rastreo del virus.



En Zhangjiajie, un destino turístico conocido por su parque forestal, surgió un brote el mes pasado entre los clientes de un teatro, que luego llevaron el virus a sus casas en todo el país.



Las autoridades están buscando urgentemente a personas que hayan viajado recientemente desde Nanjing o Zhangjiajie, e instaron a los turistas a no visitar las zonas donde se detectaron casos. La aparición de la variante, que es más transmisible que la cepa original detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan a fines de 2019, provocó el regreso de duras medidas contra la epidemia.



Expertos del Centro para el Control de Enfermedades de China indicaron el sábado que las medidas de prevención que toma el país son todavía "efectivas" para poner coto a los rebrotes.

Los expertos aseguran que la tasa de vacunación y la experiencia acumulada en materia de prevención impedirán un rebrote a larga escala por todo el país. La economía general de China no es invulnerable. Creció más lentamente de lo esperado en abril-junio, debido a los precios persistentemente altos de las materias primas, el cauteloso gasto de los consumidores y un mercado inmobiliario débil.



"La variante Delta es la mayor prueba de la estrategia de cero COVID de China desde el brote inicial el año pasado", dijo Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics. "Pero dado el historial del país en el tratamiento del virus hasta ahora, asumimos que sofocarán el brote antes de que se salga de control. Por supuesto, hacerlo tendrá algún costo económico”.