Exclusiva E&N: Cómo Uber se reinventó desde Costa Rica en 2020

El negocio de Uber se reinventó desde Costa Rica en 2020. Tony West, Chief Legal Officer de Uber, destacó que este país es clave para toda la operación global. “Costa Rica es el hub de innovación para probar tecnología, no solo en América Latina, sino para el mundo. Hay muchas cosas que lanzamos en Costa Rica, que hemos podido exportar al probar que son exitosas en Costa Rica como Uber Flash, para mover paquetes en Uber y así lograr que la gente permanezca en casa en pandemia. Eso nació en Costa Rica”. Este servicio está disponible en 15 países en Latinoamérica. Hay versiones de ese servicio en Estados Unidos también, dijo West.



En pandemia, el negocio de Uber Eats y de entregas explotó de una manera muy rápida. Tanto así que desde que nació Uber Flash, el servicio de mandaditos de Uber, 75.000 usuarios han enviado al menos un artículo usando este servicio. Desde su lanzamiento, en Costa Rica, más de 32.000 usuarios han utilizado Uber Flash al menos una vez para enviar artículos y en Guatemala más de 9.000 personas.



Antes de la pandemia, Costa Rica mantenía 689.000 usuarios mensuales activos de los 971.000 que tiene registrados. Sigue siendo uno de los mercados que más utiliza la app de Uber en el mundo per cápita, respecto al resto del mundo.



La emergencia sanitaria presionó a la multinacional en 2020. El transporte era la principal fuente de ingresos de la empresa, que llegó a registrar US$2.467 millones, vs US$853 millones al mismo período de 2021. Delivery aportó al primer trimestre de 2020 ingresos por US$527 millones. En contrapeso, Uber Eats aportó US$1.741 millones, mientras que Uber Freight (transporte de carga y paquetería en EEUU) agregó US$301 millones.

Mover alimentos es negocio

En confinamiento también nació en Costa Rica el servicio Uber Shopping, para mover compras del supermercado a su casa u oficina. “Creo que se va a profundizar ese nuevo normal de que la comida te llega a domicilio”, afirmó West. “Hay grandes oportunidades en comestibles (supermercado en su casa). Eso lo veo, lo que logramos con Uber Shopping, que también nació en Costa Rica para acercar el supermercado a domicilio”, agregó el jefe jurídico de Uber, que también es secretario corporativo de Uber. Dirige a un equipo global con más de 600 personas en las áreas de Legal, Cumplimiento y Ética, y Seguridad de la empresa.



Desde la app de Uber también se puede usar Uber Planet, el primer producto sostenible diseñado para compensar la huella de carbono en viajes individuales. También nació en Costa Rica en 2020, se testeó en este país y hoy está disponible en Colombia, en Ecuador, en México.





Este año, Uber cumple seis años de operación en Costa Rica. Más de 200.000 viajes hechos, más de 2.100 restaurantes afiliados a Uber Eats, y casi un millón de usuarios registrados, la operación de Costa Rica compite con otras plataformas similares como PedidosYa, Didi, Rappi.



West no dio una fecha concreta para que Uber acepte pagos con criptomonedas, pero no lo descartó. “No tengo duda de que veremos flexibilidad en cómo los individuos paguen los servicios de Uber. A medida que diferentes monedas y diferentes plataformas de pago se vayan desarrollando las iremos viendo reflejadas en la plataforma de Uber”.

Liderazgo en pandemia

En el I trimestre 2020, cuando el mundo estaba confinado, Tony West decidió que tenía que hacer en Uber en medio de una crisis llena de incertidumbre. El primer paso fue decidir sobre qué responsabilidad corporativa iba a asumir Uber, sobre los accionistas, sobre la gente que confía en la compañía por la oportunidad laboral, socios conductores y negocios.



Fue el momento de ponerse del otro lado de la pantalla de su gente. “La pandemia me iluminó, me hizo expandir la visión del rol de la localización. El hecho de tener gente trabajando de forma eficiente no solo desde casa, no necesariamente desde la oficina, para mí fue importante realizar eso”, afirmó West. Mencionó que como líder fue normal ver a su gente como trabajadores a tiempo completo de Uber y cuidadores a tiempo completo de sus niños o de sus parientes. “Esta pandemia hizo visible cuán difícil la gente trabaja por mantener sus vidas en equilibrio, cuánto son resilientes”, dijo West.



Desde la parte corporativa, West contó cómo Uber decidió dar asistencia financiera por hasta 14 días a socios conductores y propietaros de comercios afiliados a Uber Easts que son diagnosticados con Covid 19 positivos, repartió canastas básicas en Centroamérica, en apoyo con UNESCO y otras ONGS, “asegurándonos que la población vulnerable tuviera comida”.

Futuro sostenible y con equidad

Uber quiere impulsar el uso de autos eléctricos en sus socios conductores de América Latina. “Estamos introduciendo productos que cuidan por nuestro ambiente, así como introducir vehículos eléctricos”, dijo West. Como valor corporativo también ve un empoderamiento de la mujer, del papel de la mujer en la compañía. Hacia 2040, Uber se ha propuesto que el 100% de los vehículos en su plataforma sean eléctricos.





En Costa Rica, la fuerza laboral en el Centro de Excelencia (COE, en inglés) de Uber es 56% mujeres, y el 44% hombres. De las colaboradoras, el 48% de las mujeres están en puestos de liderazgos.



West explicó que también nació en Costa Rica el programa Juntas al Volante. Las socias conductoras pueden elegir si solo quieren recibir viajes de usuarias mujeres, les da facilidad para activar o desactivar la plataforma cuando lo deseen. El programa nació para expandir las oportunidades de las mujeres desde la plataforma de Uber sobre todo en pandemia. Les acerca una plataforma educativa en educación financiera, programa de liderazgo, apoyo especial a mujeres. “Hemos visto en la pandemia cómo muchas mujeres fueron expulsadas del mundo laboral por su papel de cuidadora en casa. Ha sido importante tener programas como estos que apoyan, que dan soporte a mujeres para que vuelvan a la plataforma. Esto espero que estos programas hayan ayudado a reducir problemas de género en el futuro”, dijo West.

Vacíos por llenar: Por una mejor regulación en Costa Rica

“Quiero que Costa Rica tenga las mejores regulaciones para Uber. La regulación es parte de la vida de Uber. Lo abrazamos, es importante trabajar con Gobiernos, accionistas, para crear un marco legal estable que permita que la gente gane, que permita que los individuos se muevan en sus ciudades de forma asequible y al crearlo requiere tarifas, regulaciones que jueguen bien”.



En Costa Rica, Uber le ha pedido al Gobierno entablar un diálogo sobre la Ley que regula los Servicios de Transporte de Personas por medio de Plataformas Tecnológicas. El Estado costarricense no ha logrado resolver el vacío legal para la operación de esas y otras firmas. Sin embargo, desde el 18 de diciembre de 2020, los usuarios de Uber deben pagar el impuesto al valor agregado (IVA) por cada viaje que realicen mediante esa y las plataformas tecnológicas. West enfatizó que la legislación debe garantizar el sistema para miles de personas que depende de este servicio para sus ingresos, “no solo para nuestra plataforma sino para todas las plataformas de movilidad. Deseamos tener un buen marco legal, esperamos lograrlo”.



En Reino Unido en marzo de este año, la empresa cordó que sus conductores ganarán al menos el salario mínimo nacional que reciben los mayores de 25 años en Reino Unido, de US$12,10 por hora. También tendrán derecho a vacaciones y jubilación.

Saber gestionar gente

Ante una crisis donde ningún ejecutivo mundial estaba preparado, West usó dos reglas para liderar a su equipo:

1. -“Asegurarme que me comunicara de forma regular y frecuente con mi equipo”. Para él fue importante que su equipo lo viera seguido, que compartieran lo que estaban pasando. “Abrimos oportunidades para que la gente compartiera qué estaba viviendo que fue muy difícil, las personas lo procesaron de diferentes formas. Creo que fue importante que la gente se abriera, que se abrieran los espacios, fue importante que la gente sintiera que había seguridad en ser vulnerable, en discutir qué estaba pasando”.

2. Ser transparente de todo lo que pasaba. West habló que sí hubo dificultades en 2020: hubo despidos, tuvo que decir adiós a colaboradores valiosos. Él fue honesto con lo que estaba pasando, cómo estába Uber, qué opciones tenía y cómo íbamos a proceder. “Siempre necesitas dejar saber a tu equipo que aunque todo sea muy difícil y oscuro siempre hay luz después de esto. Creo que la gente lo está viendo en diferentes partes del mundo, la gente están ahora con la sensación de que estamos cambiando el rumbo. Es importante que lo comunicara y que ellos lo supieran”

¿Estamos preparados para la siguiente crisis?

“Estamos tan preparados como podemos estarlo. Una de las cosas que hemos aprendido en cada crisis exitosa es que no puedes predecir perfectamente cada arista de la siguiente crisis”, detalló.



"Puedes tener una hoja de ruta de cómo será la próxima crisis, pero no puedes estar preparado hoy para la crisis que enfrentaste ayer. Siempre habrá algo nuevo. ¿Quién iba a pensar que un virus nos iba a mandar a todos a casa por más de un año? Lo clave es la flexibilidad y la voluntad de apertura para tomar riesgos según cada crisis, no abrumarse por miedo que te impida actuar”.