Las muertes ‘invisibles’ por COVID: lo que el mundo no quiso ver

Dieciocho meses después de la pandemia de COVID-19, no sabemos exactamente cuántas personas han muerto. Un verdadero recuento global no solo está atrasado. Es vital.



La tarea es hercúlea, dado que gran parte del mundo lucha por registrar información básica sobre las muertes incluso en tiempos normales. Pero sin una mejor comprensión del número de víctimas, nos esforzaremos por evaluar el impacto preciso y en el mundo real de las vacunas y otras medidas preventivas, o para comprender cuán letales han sido las variantes. Si no se realizan esfuerzos para llenar las brechas, incluso en las naciones desarrolladas, se contará a los ricos, pero muchos del resto no, lo que facilitará que la recuperación económica pase por alto a los desatendidos.

Las muertes son un indicador seguro del daño causado. El problema es lo mal que los contamos. La Organización Mundial de la Salud calcula el número de víctimas de la pandemia en más de 195 millones de infecciones y más de 4 millones de muertes. Tanto la evidencia anecdótica como las estimaciones académicas sugieren que la realidad es mucho peor. Eso no se debe necesariamente a una información errónea deliberada, aunque ciertamente ha habido casos de moderación por motivos políticos. Más comúnmente, es una combinación de pruebas insuficientes y recopilación de datos irregular, la renuencia de las familias a registrar las muertes por coronavirus para evitar las restricciones funerarias y el estigma, y una visión estrecha de lo que cuenta como una muerte por COVID-19 en medio de complicaciones o confusión de dolencias subyacentes. Las muertes probables por coronavirus que no están confirmadas por una prueba de diagnóstico también pueden no registrarse, a pesar de las pautas globales en sentido contrario.



Tener en cuenta el exceso de mortalidad, una medida que incluye todas las muertes por encima de lo que se esperaría en condiciones normales, según las tendencias históricas, evita algunos de esos problemas y es posiblemente una mejor métrica para la pérdida general, capturando las muertes por tensión de salud mental, abuso de drogas o enfermedades que quedaron sin diagnosticar mientras los hospitales estaban abrumados. Simplemente no es necesariamente más fácil de rastrear.

El mundo en desarrollo ha mejorado en el registro de nacimientos, en parte debido a los incentivos o la necesidad de que las familias proporcionen una identidad legal para acceder a la educación u otros servicios. Pero todavía hay demasiadas muertes que no se informan en absoluto o se registran de manera inadecuada. Los sistemas de registro civil reflejan la capacidad de los estados que los respaldan. A menudo son lentos y fragmentarios, incluso para las muertes en el hospital. Un estudio de Bangladesh realizado fuera de la capital, Dhaka, encontró que de todas las muertes en los hogares encuestados, solo el 17 por ciento se registraron y la mayoría de ellos eran hombres. Solo el 5 por ciento de las muertes de mujeres llegaron al récord.



Cuando se trata de COVID-19, India ha proporcionado uno de los ejemplos más dramáticos de subconteo. El número de muertos del gobierno es de más de 420 mil, lo que sugiere una tasa de letalidad más baja y menos muertes per cápita que los puntos críticos de Estados Unidos o América Latina. De hecho, las encuestas de seroprevalencia que estiman el número de infecciones, más las evaluaciones basadas en datos de periodistas e investigadores, sugieren cifras varias veces más altas. También lo hace la evidencia anecdótica, incluidos los informes durante la ola más reciente de cadáveres arrojados al Ganges, la escasez de leña para las cremaciones y, en un caso, los hornos que queman a los muertos de manera tan continua que las partes metálicas comenzaron a derretirse.



Como era de esperar, la subnotificación es más grave cuando el acceso a la atención médica es deficiente. Murad Banaji, un matemático de la Universidad Middlesex de Londres que ha rastreado la pandemia de la India, ha destacado las discrepancias en los datos entre los estados que apuntan a esta débil vigilancia. Bhramar Mukherjee, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, advierte sobre las desigualdades que sesgan los hallazgos incluso en los datos disponibles, muchos de los cuales provienen de ciudades y hospitales privados a los que acceden las clases medias. Ella estima que el peaje de COVID-19 solo podría llegar a los 2.5 millones, cinco veces el número oficial.



El exceso de mortalidad general, la métrica más amplia de todas las muertes por encima de la tendencia, se sitúa entre 3.4 millones y 4.9 millones, según un informe del Centro para el Desarrollo Global con sede en Washington que se basa en una importante encuesta de hogares, el registro civil y la solicitud de tasas internacionales de letalidad a los datos de infección de la India.



Nueva Delhi, que desconfía de las oportunidades para cuestionar su manejo de la pandemia, ha dicho que los informes sobre recuentos de muertes más altos son “conjeturas y especulaciones”. El problema es que las lagunas de conocimiento tan amplias no solo limitan la comprensión oficial de quién sufrió (como los habitantes de los barrios marginales o los aldeanos, a diferencia de la gente de la ciudad), sino que también tienen consecuencias directas para el manejo de la pandemia. Si las cifras hubieran sido más realistas y se hubieran reconocido las incertidumbres después de la primera ola de infecciones de la India, podría haber habido menos vueltas de victoria del gobierno y menos complacencia. Es posible que la gente común también haya sido más cautelosa.

El gobierno de India no está solo. Rusia inicialmente tenía brechas significativas entre el exceso de muertes y las cifras oficiales, aunque desde entonces eso se ha reducido. México reconoció en marzo que las muertes relacionadas con COVID eran mucho más altas que el recuento oficial; el exceso de muertes desde principios de 2020 asciende ahora a cerca de medio millón, casi un 50 por ciento más de lo que el país normalmente esperaría y las muertes de COVID confirmadas dos veces.



Arreglar esto a escala global no es fácil. Pero hay pasos que podemos tomar.



Uno, enfóquese en el exceso de muertes. Eso pasa por alto las complejidades de la definición en medio de una pandemia y tiene la ventaja de adoptar un enfoque holístico para considerar el costo humano para incluir, digamos, la desnutrición durante una economía en colapso. Como me dijo Dale Fisher, un médico de enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad Nacional de Singapur, incluso si hubiera una metodología consistente para contar solo las muertes de COVID-19 el número podría no ser tan valioso.



Luego, concéntrese en llevar a las economías emergentes, e incluso a los rincones menos ricos del mundo desarrollado, al punto en que se cuentan más muertes. A largo plazo, eso significa apoyar la capacidad administrativa y alentar a los líderes comunitarios y religiosos a promover la importancia de los registros oportunos, especialmente en una epidemia. A corto plazo, está creando soluciones que deberían incluir encuestas específicas, pero que incluso podrían involucrar, como sugiere Mukherjee, una variedad de puntos de datos, desde (en India) tarjetas de identificación biométricas inactivas hasta cuentas bancarias suspendidas, además de la extrapolación de datos mejor cubiertos pero demográficamente similares. regiones.



Cada vida merece ser contada, y ese es un poderoso argumento moral. Pero también hay uno económico y social. Sin datos, ni siquiera podemos comenzar a corregir los errores de la pandemia, y mucho menos abordar la siguiente.