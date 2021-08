BID: ‘Recuperación de Panamá será clave para la región’

Por La Prensa (Panamá)



En su agenda de trabajo tendrá reuniones con el presidente Laurentino Cortizo, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, así como con representantes de la sociedad civil y el sector privado, con el que el banco multilateral también tiene lazos estrechos a través de su brazo BID Invest.



Claver-Carone le dará seguimiento a los proyectos que financia el banco en el país, con un foco especial en la recuperación de la economía.



Claver-Carone destacó que “la recuperación económica de Panamá va a ser clave para la región; como un líder, como un foco en el comercio y los servicios que influye en toda la región. Es importante que Panamá pueda tener una recuperación rápida”. Recordó que el país tuvo una de las caídas del producto interno bruto (PIB) “más impactantes” el año pasado (-17.9%), pero también tendría uno de los mayores repuntes en 2021. Algunos organismos internacionales elevan al 12% la estimación de crecimiento para este año, aunque las proyecciones locales son más moderadas.



En cualquier caso, el rebote de este año no será suficiente para regresar a los niveles de producción previos la pandemia y, por eso, el presidente del Grupo BID señala la importancia de “acelerar la recuperación económica en Panamá por el impacto que tiene en el país, pero también regionalmente, como eje de servicios, comercio y logística”.



Uno de los programas de financiamiento que tiene el BID con Panamá en el marco de la recuperación se enfoca en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en el sector agropecuario, con una asignación total de US$300 millones que se dividió en dos tramos de US$150 millones, el último aprobado en mayo de este año.



El presidente del banco dijo que las pymes siguen siendo el motor de las economías en América Latina y el Caribe, y Panamá no es excepción. Destacó que se deben buscar las formas de innovar con los bancos para facilitar el financiamiento a este tipo de compañías, haciendo énfasis en la reducción de la brecha de género. “Una pyme liderada por una mujer tiene 10% más de ingresos que una liderada por un hombre. Sin embargo, tiene 50% menos acceso a financiamiento”, planteó.



En ese sentido, recordó que el primer bono de género de la región fue emitido en Panamá por Banistmo con la participación de BID Invest. “Panamá, con el sector privado y su robusto sector financiero, es un laboratorio de innovación”, comentó.



También ve oportunidades en la región para captar inversiones de empresas digitales de tecnología y, por otra parte, aprovechar el realineamiento de las cadenas de suministro que se están produciendo globalmente.



Este fenómeno, llamado nearshoring, consiste en el acercamiento de los centros de producción a los mercados de consumo, en un sentido contrario a la deslocalización de las últimas décadas. “No es una cuestión de China o Estados Unidos. Para mí, es una cuestión pro Latinoamérica y el Caribe. Los países se pueden beneficiar de este realineamiento, de estos movimientos de inversiones para la región, lo cual ayudaría a la generación de empleos”, un escenario en el que “Panamá está en una posición privilegiada”.



En una región rica en recursos naturales, el ejecutivo propone el fortalecimiento de un eje bidireccional norte-sur en el flujo de los recursos, tecnología, manufactura y el mercado consumidor, y modificar así la cadena que existe actualmente, en la que las materias primas viajan desde América Latina a China, para regresar como productos terminados a Estados Unidos.



En esa transformación es fundamental una educación de calidad, que se dé bajo un nuevo marco adaptado al siglo XXI. “La educación de hoy en día hacia el futuro va a ser completamente diferente a lo que fue en el pasado”. Será híbrida y requerirá el entrenamiento de los estudiantes, pero también de los maestros en cómo educar digitalmente, cómo aprovechar las nuevas tecnologías y expandir la oportunidad de acceder a la educación. “Más de 30 millones de niños de la región no tuvieron la oportunidad de educarse durante la pandemia por no tener acceso a internet. Tenemos que cambiar eso”, sostuvo.



Y es que la pandemia ha puesto en evidencia las carencias de la región en materia económica, social, educativa y sanitaria.



Claver-Carone dijo que el hecho de que la región tenga un 8% de la población mundial y una tercera parte de las muertes es un dato “impactante” sobre la manera desproporcionada que la pandemia ha afectado estos países.



En ese sentido, dijo que lo que ha hecho la pandemia ha sido “desnudar las ineficiencias, los malos gastos y la falta de inversión en infraestructura que ha habido en la región”.



El ejecutivo cuestionó que incluso durante los booms de recursos naturales, que generaron una gran oportunidad, en lugar de invertir esos recursos en infraestructura física, digital y de salud, se destinaron a programas cortoplacistas y populistas para ganar la siguiente elección.



Es ilógico, dijo, que América Latina sea la región del mundo que menos invierte en infraestructuras, porque cada dólar invertido se transforma en dos dólares en el crecimiento del PIB.



A su juicio, la inversión en infraestructuras y el fomento de las asociaciones entre sector público y privado, dejando atrás los programas de corte político y populista, deberían ser el cambio de paradigma y la lección aprendida en la pandemia para que esta no sea una década perdida sino una década de oportunidades.