Duolingo comienza a cotizar en la bolsa de valores de EE.UU.

Por Prensa Libre / E&N



Luis von Ahn, guatemalteco fundador de la empresa Duolingo, anunció este miércoles 28 de julio, que bajo la etiqueta #DUOL los inversionistas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos podrán invertir en la compra de acciones.



El precio de la acción oscila en US$140 durante las primeras horas de estar disponible en Nasdaq, (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) el segundo mercado de valores Estados Unidos, que aglutina a más de 3.800 empresas tecnológicas.

La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo Inc presentó a finales de junio una oferta pública inicial en Estados Unidos y reveló que sus ingresos se duplicaron con creces en el primer trimestre de este año, de acuerdo con información de Reuters. La compañía fue valorada por última vez en US$2.400 millones después de una financiación de 35 millones de dólares de Durable Capital Partners y General Atlantic en noviembre.



Duolingo registró ingresos de US$55.4 millones para los tres meses terminados el 31 de marzo. Las pérdidas netas en el mismo período aumentaron a US$13.5 millones desde US$2.2 millones hace un año.



La empresa con sede en Pittsburgh, que espera cotizar en el Nasdaq, fue fundada en 2011 por dos ingenieros, Luis von Ahn y Severin Hacker. Los cofundadores se conocieron en la Universidad Carnegie Mellon, donde Luis era profesor en el departamento de informática y Severin su Ph.D. estudiante.

La aplicación insignia de Duolingo tiene más de 500 millones de descargas y es la aplicación de mayor recaudación en la categoría de educación tanto en Google Play como en la App Store de Apple, dijo la compañía en su prospecto.



La empresa ofrece cursos en 40 idiomas a unos 40 millones de usuarios activos mensuales. Hay más personas que aprenden ciertos idiomas, como el irlandés y el hawaiano, en la plataforma de la compañía que hablantes nativos de esos idiomas en todo el mundo, dijo en la presentación.

.@duolingo is now a public company, listed on @nasdaq under $DUOL. Thanks to our team and to the entire Duolingo community. Today’s #DUOLIPO is a major milestone that will help us further our mission to make quality education universally available. We are just getting started! pic.twitter.com/L3wDmVvuZr