ONU, preocupado por alto número de fiscales que abandonan Guatemala

Por Prensa Libre



Este martes 27 de julio, fue rendido el informe al medio del mediodía de Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, en el que se menciona a Guatemala.



En el informe, se menciona que el secretario general, António Guterres, “ha tenido conocimiento de la repentina destitución por parte del Fiscal General de Guatemala de Juan Francisco Sandoval, el fiscal principal de la unidad contra la impunidad que trabajó en estrecha colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como Cicig”.



“Es motivo de gran preocupación que, desde que se cerró la Cicig, un número creciente de exfiscales prominentes haya tenido que abandonar el país, según parece, debido a su trabajo en materia de rendición de cuentas y justicia”, dice el reporte.



Agrega que la capacidad de los fiscales para desempeñar sus funciones sin intimidación ni injerencias indebidas es un requisito previo esencial para abordar y prevenir la corrupción y la impunidad. “El Secretario General exhorta a las autoridades guatemaltecas a intensificar sus esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y respetar y garantizar la seguridad de los operadores de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales”, cierra el informe.



La mención de Guatemala se hace luego que Sandoval, quien era el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), fuera destituido de su cargo, situación que lo obligó a salir del país, por temor a sufrir algo que pudiera poner en riesgo su vida.

Destitución de Sandoval

La Fiscal General María Consuelo Porras informó el jueves 23 de julio que Juan Francisco Sandoval había sido removido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).



En un comunicado, el Ministerio Público (MP), expresó que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que ha sufrido la fiscal general. En entrevistas a varios medios de comunicación, en Guatemala, la fiscal Porras afirmó que entre las causas que la motivaron a destituir a Sandoval está que ejercía “una justicia selectiva” para beneficiar a ciertos sindicados.



Señaló que se detectaron varios casos de nombres de sindicados que eran investigados “a conveniencia” de Sandoval, a la vez que omitía a otros señalados por “su amistad” con ellos.



También explicó que Sandoval ejercía una “justicia ideologizada”, ya que procuraba judicializar a personas de “ideología contraria” a la suya.



Porras aseguró que el ahora exfiscal también trasegó información a determinados actores, a pesar de que está prohibido porque puede entorpecer los casos.



Agregó que Sandoval violentaba la presunción de inocencia contra determinadas personas y que retardaba “maliciosamente” los procesos. Además, dijo, trataba de “impulsar su impunidad” dentro del MP, “abusando de que tenía protección nacional e internacional”.



En la entrevista, Porras dijo que Sandoval tenía “cooptada” la justicia contra sus enemigos en alianza con otros juzgadores, ya que tiene pruebas de reuniones con jueces para abrir causas para favorecer a ciertas personas.



También se quejó de que Sandoval se negó a registrar ciertos expedientes en el sistema informático, obstaculizó la revisión de mesas y retardó injustificadamente ciertas pesquisas, a la vez cambió algunas peticiones de casos sin consultarle.

Sandoval responde



En una entrevistas concedidas a varios medios de comunicación Sandoval habló de corrupción en Guatemala y señaló que la fiscal general tiene vínculos con sectores que general impunidad.



Sandoval insistió en que su destitución fue ilegal, pues aún no entiende los argumentos que Porras usó para sacarlo. Considera injusto que la fiscal busque desacreditar el trabajo que por muchos años él y su equipo desarrollaron y que incluso fue destacado por la misma Porras en varios de sus informes de trabajo. Sandoval dejó ver que a Porras le incomodaban algunos casos, pues estos tienen cierta relación con sus “amigos”, aunque no dijo nombres.



Uno de estos y que posiblemente fue el que detonó su destitución fue uno que vinculaba a Gustavo Alejos Cámbara, quien empezó a revelar información que los llevaba a expandir las investigaciones con nuevos nombres, por lo que Porras intervino para cambiar el rumbo de la historia, incluso, señaló que se habían cometido ilegalidades y beneficiado al sindicado.



Según Sandoval, Alejos “tiene información muy valiosa y tiene conocimiento de muchos de los actos de corrupción (cometidos) en al menos tres administraciones gubernamentales y sabe cuál es el procedimiento para manipular las elecciones de cortes y negociones que se hacen en el Congreso”.



Negó que él haya ideologizado o parcializado la justicia y explicó que esos son los argumentos de Porras para desacreditar su trabajo. Dijo que no descarta que en los próximos días espera alguna orden de captura en su contra, porque es la forma en la que Porras quiere blindar el trabajo que ha hecho en pro de la impunidad.



El exfiscal mencionó que se había iniciado una averiguación por la visita de unos ciudadanos rusos a la casa del presidente Alejandro Giammattei



La destitución de Sandoval de la Feci ha causado malestar entre diversos sectores de la población, pues creen que es para favorece la corrupción y la impunidad en el país.



Varios sectores han realizado manifestaciones paras pedir la renuncia de la fiscal Porras y el presidente Alejandro Giammattei, a quien señalan de estar detrás de la destitución de Sandoval.