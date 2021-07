Inversores del Bitcoin se enfrentan a un ajuste de cuentas después de la caída de 41%

Por Bloomberg



Empresas como Tesla Inc. y MicroStrategy Inc., que han surgido como algunos de los mayores patrocinadores de Bitcoin, tendrán que tener en cuenta sus participaciones digitales en los informes de ganancias la próxima semana, después de que el precio del token cayera 41% en el segundo trimestre.



Square Inc., una de las pocas otras grandes empresas que agregó la criptomoneda a su balance, informará los resultados en agosto.



Es probable que las divulgaciones produzcan algunas amortizaciones sorprendentes. Sin embargo, a través de las peculiaridades de las prácticas contables, también existe la posibilidad de que las empresas registren grandes ganancias simultáneamente si venden cualquier moneda digital a precios más altos que los pagados originalmente.



"Habrá repercusiones por la volatilidad del precio en el trimestre", dijo Jack Ciesielski, analista contable y fundador de R.G. Associates Inc. Para la mayoría de los inversores en Tesla, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, las fluctuaciones de Bitcoin tienen poca importancia con relación a la innovación continua y el progreso en la expansión de las ventas en todo el mundo.



El valor de mercado de Tesla se disparó en 2020 cuando los inversores apostaron a que mantendría el liderazgo en un futuro dominado por los coches eléctricos, pero las acciones se han quedado rezagadas este año. Algunos en Wall Street creen que la incursión de la empresa en Bitcoin es un factor que contribuye.



"Ha sido un espectáculo secundario que ha ensombrecido las acciones", dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities, que tiene una calificación superior a la de Tesla. "Se aleja de la historia en un momento en que este maremoto recién está comenzando a afianzarse".



Las empresas que poseen cripto actualmente reducen el valor de los activos si el precio cae por debajo de la tasa de adquisición, pero no pueden reconocer las ganancias hasta que haya una venta. Entonces, aunque el precio promedio pagado por Bitcoin podría estar muy por debajo de los precios actuales, las empresas tendrían que registrar cargos por deterioro cuando el mercado caiga.



La mayoría de los analistas, como Ives, no parecen estar preocupados por el impacto de las rebajas o ganancias de Bitcoin. En cambio, se centran en el rendimiento de ventas de Tesla en China y en los planes de software de conducción autónoma total.



Tesla generó una ganancia de US$128 millones por la venta de tokens durante el primer trimestre, una medida que el director ejecutivo Elon Musk dijo a principios de este mes tenía como objetivo demostrar la liquidez de Bitcoin.



A diferencia de Tesla, MicroStrategy ha hecho de Bitcoin una parte central de su negocio, llegando incluso a vender bonos para financiar compras. Bajo el director ejecutivo Michael Saylor, la compañía de software ha gastado poco más de US$2.250 millones en tokens hasta el 18 de mayo.



Menos de tres semanas después, MicroStrategy advirtió sobre un deterioro de al menos US$284.5 millones. Esa amortización trimestral podría terminar siendo mucho mayor después de que la marca recaudara US$500 millones en una oferta privada para impulsar sus tenencias de Bitcoin y el precio de los tokens se deslizara aún más.