El Salvador: Dictan orden de captura contra expresidente Sánchez Cerén

Por El Mundo

El fiscal general, Rodolfo Delgado, reveló esta noche que han girado orden de captura en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de ex vicepresidente de la República en el gobierno de Mauricio Funes, por el delito de lavado de dinero.

Además, la fiscalía giró órdenes de captura contra el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la ex viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl; y al expresidente de CEPA, José Guillermo López Suárez.

Estas órdenes de captura se adhieren a las ya ejecutadas en contra del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía; la ex viceministra de Salud, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Educación, Erlinda Hándal y el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Según el fiscal general, pedirán la difusión roja en contra de los exfuncionarios que están fuera del país. En total, según la Fiscalía, son diez los funcionarios efemelenistas los acusados por lavado de dinero, cinco que fueron capturados este jueves, cuatro más a los que han girado órdenes de captura y un décimo de cuya identidad el Ministerio Público no reveló.

En un comunicado de prensa colgado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía detallan que el expresidente Sánchez Cerén, Gerson Martínez, Lina Pohl, y Guillermo López Suárez están fuera del país.

El operativo denominado "Operación Desfalco" es una derivación de la investigación por lavado de dinero en contra del expresidente Mauricio Funes, y los presuntos delitos habrían sido cometidos entre los años 2009 y 2014, según el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

El fiscal general explicó que los exfuncionarios recibieron dinero en efectivo en Casa Presidencial, cuyo origen era la partida secreta.

"El dinero siempre les era entregado de forma mensual y constituida una adhesión al salario", dijo Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.

El fiscal general ha ahondado en que las investigaciones en el marco de este caso arrancaron en 2019 derivadas del caso conocido como 'Saqueo Público', en el que se indagaba sobre la apropiación de dinero en el Gobierno de Funes.



El FMLN ha condenado las detenciones, mientras su secretario general, Óscar Ortiz, ha acusado al Gobierno de Nayib Bukele de realizar una persecución política, según recoge el medio salvadoreño 'El Mundo'.



"Este es un mecanismo autoritario, de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas", ha lamentado, para avanzar que la formación ha formado un equipo jurídico para evaluar las situación derivada de una operación que, a su juicio, "está dirigida a confundir, manipular, ocultar".



Al respecto de las detenciones, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha destacado, a través de una publicación en su perfil de Twitter, que el expresidente Sánchez Cerén "es oficialmente un prófugo de la justicia".



"Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó", ha añadido al respecto.