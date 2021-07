Bancos, juegos en línea y decenas de sitios web se caen por una falla global

Por Expansión



Internet sufrió una importante caída este jueves, pues una gran cantidad de sitios web de bancos, servicios de streaming e incluso tiendas de videojuegos en línea han experimentado problemas por la aparente caída del servicio DNS de Akamai, uno de los proveedores de servicios de computación más grandes del mundo.



De acuerdo con DownDetector, un portal encargado de monitorear sitios, Amazon Web Services también ha tenido problemas durante la mañana, mientras que la página de estado de Akamai informó que se encuentra investigando la situación para determinar la causa del problema. Según los reportes de usuarios, algunos de los errores más comunes son “Service Unavailable - DNS failure” o “Internal Server Error”



Juegos en línea, como Call of Duty, Fortnite o Apex Legends se han visto afectados por esta situación. Además, la página de estado de PlayStation Network reconoció un problema en internet: “Los servicios de PSN están en funcionamiento, pero hay problemas externos en internet que podrían afectar su experiencia”, escribió la compañía. En Estados Unidos surgieron reportes respecto a que muchos sitios web de bancos no eran funcionales, así como los sistemas del 911 en varios estados de ese país; sin embargo, algunos departamentos de policía en aquella nación detallaron que no tenía que ver con los problemas de internet.



Según especialistas, este tipo de fallos suelen estar relacionados con alguna actualización errónea que se haya lanzado sin estar probada por completo o debido a algún fallo técnico.



No obstante, muchos sitios comenzaron a funcionar de nueva cuenta después de que Akamai, implementara diversas labores para solucionar el asunto. "Continuamos monitoreando la situación y podemos confirmar que esto no fue resultado de un ciberataque en la plataforma de Akamai", confirmó la empresa a The Verge.



Cabe recordar que Akami es una empresa de CDN (Content Delivery Network o Red de Distribución de Contenido, en español). Es decir, se trata de una infraestructura que ayuda a distribuir contenidos por medio de internet de una manera más rápida y eficiente sin importar el lugar en el que se encuentren los usuarios de la página web.



No obstante, hasta el momento se ha reportado que estos problemas son distintos a los que sucedieron a inicios de junio a la empresa Fastly, lo cual dio como consecuencia que fallaran algunas páginas, entre ellas Twitch, Reddit, Amazon o incluso medios de comunicación. En ese entonces, el error también impactó a páginas alojadas en las infraestructuras de AWS, pues sus datos pasan por la CDN de Fastly.