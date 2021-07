Aerolíneas ven volver a sus pasajeros a pesar de variante Delta

Por AFP



El tráfico aéreo aún no volvió a la normalidad: el número de pasajeros sigue entre 15% y 25% por debajo de 2019 en esta época del año, según la agencia de Seguridad en los Transportes (TSA).



Pero los aeropuertos vuelven a vivir y la facturación de las grandes aerolíneas creció fuertemente en comparación a 2020 en el segundo trimestre: se multiplicó por cinco en el caso de American, y por cuatro para United y Southwest, sobre bases comparativas muy bajas por el efecto de la pandemia sobre el sector el año pasado.



Ayudadas por el gobierno, las finanzas de estas firmas mejoran y Delta, American y Southwest obtuvieron ganancias netas en el segundo trimestre del año.

Los directivos se muestran optimistas a pesar del avance imparable de la variante Delta del covid en el mundo y su potencial impacto sobre la economía. Tanto Southwest, como Delta y United afirman que no hubo efecto sobre sus reservaciones.



"Es posible que haya una reversión temporal en la reapertura de la economía, pero considerando los datos y las vacunas, la probabilidad parece bastante débil", afirmó el miércoles Scott Kirby, director de United.

Business Class

"Los directivos de las aerolíneas aseguraron en los últimos meses que la situación mejoraba. La diferencia esta vez es que muestran que están dispuestos a invertir", destacó Peter McNally, de la consultora Third Bridge.



"Durante 12 a 15 meses, solo se trataba de levantar capital, de conservar liquidez. Ahora compran aviones, contratan", explicó.



United anunció a fines de junio su intención de comprar 270 aviones, su mayor pedido de aeronaves. Además de recontratar a 3.000 personas, American contrató a 3.500 nuevos empleados desde inicios de año y prevé reclutar a 350 pilotos en 2021 y 1.000 en 2022.

Los turistas estadounidenses vuelven a viajar. Y los viajes de negocios retoman progresivamente, más rápido de lo esperado por las compañías.



El segmento "business", particularmente lucrativo, registró en el primer trimestre apenas 22% de la actividad que tuvo en igual período de 2019; y actualmente alcanza 44% en la comparación trimestral, destacó el presidente de American Airlines, Doug Parker, en CNBC el jueves.



Las reuniones por Zoom "no harán desaparecer los viajes de negocios", aseguró McNally, de Third Bridge. "Tal vez los trayectos inútiles como un ida y vuelta de un presidente de compañía a Europa para un almuerzo no serán aceptados. Pero el resto de los viajes de negocios retomarán, en particular con la reactivación de la economía", señaló.



La incógnita la plantean los viajes internacionales turísticos.



"Cada vez que las restricciones se levantan" en un país "constatamos un aumento rápido y espectacular de las reservas, que demuestra que hay una importante demanda contenida de viajes internacionales", destacó el jueves Robert Isom, responsable de American Airlines.

¿Escasez de pilotos?

Ante el aumento de actividad, al igual que otros sectores, la aviación comercial registra dificultad para conseguir personal. "En algunos aeropuertos estamos cortos de efectivos", reconoció el presidente de Southwest, Gary Kelly, en CNBC.



Para McNally se asoman dificultades para contratar pilotos.



"Las empresas tratan, todas, de contratar más o de que vuelvan" los que estaban, explicó. Pero muchos se retiraron por edad o por incentivos financieros propuestos el año pasado cuando las empresas buscaban ahorrar.