El Salvador: Expresidente Saca enlista a exfuncionarios que recibieron sobresueldos

Por La Prensa Gráfica

Tras un receso, Antonio Saca regresó a la comisión especial que investiga los sobresueldos y continuó dando nombres de funcionarios que habrían recibido estos fondos. Entre los nombres mencionados se encuentran: Evelyn Jacir de Lovo, Mario Acosta, Gloria Salguero Gross y Roberto Rubio, quienes eran parte de la Comisión de Desarrollo.

La diputada de ARENA, Rosa Romero, cuestionó a Saca sobre otros miembros que habrían recibido sobresueldos. El exmandatario expresó que sí le fue entregado a César Funes, quien fue secretario de juventud en su gestión, así como a Andrés Rovira, quien fue presidente del FISDL y presidió el partido GANA.

A la vez, Saca negó haber entregado dinero a Gustavo Villatoro, quien fue director de Aduanas en su gestión y ocupó otros cargos en la administración de Nayib Bukele y actualmente es su ministro de Seguridad. También dijo que no entregó sobresueldos a Mario Tenorio y Juan Miguel Bolaños.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Al ser cuestionado sobre cheques a nombre de Herbert Saca, el exmandatario solo se limitó a decir que eran pagos por compras de repuestos.

El exmandatario aseguró que entre otros funcionarios que recibían sobresueldos se encontraban Francisco Laínez, excanciller; David Gutiérrez y Jorge Nieto, ambos exministros de Obras Públicas; René Figueroa, exministro de Seguridad, luego de Gobernación; Ana Vilma de Escobar, exvicepresidenta; Mario Salaverría, exministro de Agricultura, así como viceministros, entre otros funcionarios.

También dijo que se entregó fondos a los secretarios del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Ciro Cruz Zepeda y a Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Otros nombres que mencionó Saca que recibieron fueron: William Jacobo Handal, exvice ministro de Hacienda; Yolanda Mayora de Gavidia, exministra de Economía; Eduardo Ayala Grimaldi, ex vice ministro de Economía; la exministra de Educación, Darlyn Xiomara Meza; José Roberto Espinal, exministro de Trabajo; Carmen Sosa de Callejas; Hugo Barrera, exministro de Medio Ambiente; Rodrigo Ávila, exdirector de la PNC; Margarita Escobar, ex viceministra de Relaciones Exteriores; Ástor Escalante, ex vice ministro de Seguridad; Federico Hernández y Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico; Luis Cardenal, exministro de Turismo, así como exfiscales, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de Sala de lo Constitucional, entre otros.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Previo a eso, Saca aseguró en su comparecencia ante la comisión especial que la Fiscalía General de la República, dirigida en ese momento por Douglas Meléndez, no le permitió revelar la lista de destinatarios de sobresueldos, en el proceso y condena por los delitos de enriquecimiento ilícito y lo calificó de ser una confesión obligada.

Como parte de las primeras intervenciones de Saca, expresó que también que sí existieron gastos reservados en su gestión y que en requerimiento fiscal que se le realizó, no se le permitió ser incorporada esta documentación.



Luego detalló que cuando se creó la comisión de transición entre la gestión del expresidente Francisco Flores y la suya, fue Flores quien le dio indicaciones sobre cómo funcionaban los gastos reservados y que debía crear un acuerdo para su funcionamiento.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

Saca defendió que ninguno de sus abogados o el secretario privado Elmer Charlaix le comentaron que esa partida fuera ilegal.

"Para este servidor eran gastos legales... Por eso proseguí a la utilización de gastos reservados... La verdad es que los gastos reservados existen, se han utilizado", expresó Saca a los miembros de la comisión.