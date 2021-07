Jeff Bezos volará al espacio en un viaje de 11 minutos

Por CNN Money



Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, se está preparando para una excursión de 11 minutos a 3.700 kmh impulsada por cohetes hasta el borde del espacio, culminando un mes lleno de noticias sobre cohetes y un poco de drama entre las personas más ricas del mundo que dedican gran parte de su riqueza al desarrollo de cohetes.



Bezos, quien fundó Blue Origin en 2000 con el objetivo de usar parte de su fortuna en Amazon para desarrollar tecnología de cohetes para una variedad de propósitos comerciales, emprenderá su viaje extraterrestre solo nueve días después de que su colega multimillonario y fundador de la compañía de cohetes, Richard Branson, hiciera su viaje. Pero el vuelo de Bezos, y la tecnología que desarrolló su compañía para llevarlo allí, es muy diferente a la de Branson. El New Shepard de Blue Origin es un pequeño cohete suborbital que despega verticalmente desde una plataforma de lanzamiento, lo que brinda una experiencia más corta pero de mayor velocidad que el avión espacial lanzado desde el aire creado por Virgin Galactic de Branson. Pero al igual que el avión de Virgin Galactic, New Shepard está diseñado para transportar a los clientes que pagan a más de decenas de kilómetros sobre la superficie de la Tierra durante unos momentos de ingravidez y vistas panorámicas de la Tierra.



New Shepard ha realizado 15 vuelos de prueba automatizados sin personas a bordo, y Bezos anunció a principios de junio que tenía la intención de estar en el primer vuelo con tripulación, que está programado para el 20 de julio.



La gente podrá ver toda la transmisión en vivo de Blue Origin, donde mostrará tomas exteriores del cohete y la cápsula disparándose hacia el cosmos. (Las tomas del interior, y las expresiones faciales de Bezos, no se publicarán hasta después del vuelo). Se espera que las misiones comiencen el martes después de las 8 am ET, si el clima lo permite.

¿Quién va?

Aunque la cápsula New Shepard puede transportar hasta seis personas, Bezos llevará solo a otras tres en este viaje inaugural. Incluyen a su hermano, Mark Bezos; Wally Funk, piloto de 82 años y una de las mujeres de "Mercury 13"; y un recién graduado de secundaria de 18 años llamado Oliver Daemen.



Se suponía que Bezos volaría junto a un postor misterioso que ganó una subasta reciente de Blue Origin al aceptar pagar US$ 28 millones por un asiento en el vuelo, pero la compañía anunció el jueves que la persona, que pidió permanecer en el anonimato por el momento, se había retirado debido a "conflictos de programación". Daemen, cuyo padre, el fundador de la firma de inversión holandesa Joes Daemen, pagó su boleto, volará en lugar del ganador de la subasta.

¿Qué sucederá?

Cuando la mayoría de la gente piensa en los vuelos espaciales, piensa en un astronauta dando vueltas alrededor de la Tierra, flotando en el espacio, durante al menos unos días.



Eso no es lo que harán los hermanos Bezos y sus compañeros de viaje. Subirán y bajarán de inmediato, y lo harán en menos tiempo, aproximadamente 11 minutos, del que le toma a la mayoría de la gente llegar al trabajo.



Visualmente, la transmisión en vivo de Blue Origin se verá muy similar a como se veía la mayoría de los lanzamientos de prueba de New Shepard de años pasados: el cohete y la cápsula estarán en una plataforma de lanzamiento en las instalaciones privadas de Blue Origin en la zona rural de Texas, cerca de Van Horn, que está a unos 190 kms al este de El Paso.



Los vuelos suborbitales de New Shepard alcanzan aproximadamente tres veces la velocidad del sonido, aproximadamente 3.700 kilómetros por hora, y vuelan directamente hacia arriba hasta que el cohete gasta la mayor parte de su combustible. La cápsula de la tripulación se separará del cohete en la parte inicial de la trayectoria y continuará brevemente hacia arriba antes de que la cápsula casi se cierne en la primera parte de su trayectoria de vuelo, lo que dará a los pasajeros unos minutos de ingravidez. Funciona como una versión extendida de la ingravidez que experimentas cuando alcanzas la cima de una montaña rusa, justo antes de que la gravedad traiga tu carro, o, en el caso de Bezos, tu cápsula espacial, gritando de nuevo hacia el suelo.



La cápsula New Shepard luego despliega una gran columna de paracaídas para reducir su descenso a menos de 32 kms por hora antes de que toque el suelo, y Bezos y sus compañeros de viaje estarán aún más acolchados por asientos amortiguadores.



El cohete, que vuela por separado después de haberse desprendido de la cápsula que transporta humanos, volverá a encender sus motores y usará sus computadoras a bordo para ejecutar un aterrizaje vertical y preciso. El aterrizaje de refuerzo se parece a lo que hace SpaceX con sus cohetes Falcon 9, aunque esos cohetes son mucho más poderosos que New Shepard y, sí, más propensos a explotar al impactar.



También se permitirá la entrada a algunos medios de comunicación para ver el lanzamiento y entrevistar a Bezos y los demás pasajeros después del aterrizaje. Los reporteros de CNN Business estarán en tierra durante el vuelo y publicarán actualizaciones en vivo en nuestro sitio.

¿En qué se diferencia esto de lo que hacen SpaceX y Virgin Galactic?

El vuelo de Bezos llegará solo nueve días después de que el multimillonario británico Richard Branson tomó su propio viaje supersónico al borde del espacio, como resultado de un anuncio sorpresa que llegó de su compañía espacial, Virgin Galactic, días después de que Bezos anunciara su intención de irse al espacio.



Las empresas de los dos hombres, y sus máquinas de relaciones públicas, han entrado en un intercambio público, aunque los mismos multimillonarios han dicho que no están interesados en competir para convertirse en los primeros en lanzarse al espacio a bordo de una nave a la que ayudaron a financiar.



Pero el turismo espacial suborbital no es todo lo que están buscando Branson y Bezos con sus empresas espaciales. Tampoco es el sector más grande o más importante de la floreciente industria espacial comercial.



Branson, Musk y Bezos, sin embargo, se han comparado durante años debido a sus similitudes: los tres hombres usaron la fortuna que acumularon a través de otras líneas de negocios para emprender empresas centradas en el espacio. Así es como se desglosan:



SpaceX de Elon Musk ha estado durante años en los titulares y rompiendo récords con su tecnología de cohetes, y es muy diferente a lo que Blue Origin debutará el martes.



En primer lugar, SpaceX construye cohetes orbitales. Los cohetes orbitales necesitan acumular suficiente energía para alcanzar al menos 27.000 kms por hora, o lo que se conoce como velocidad orbital, esencialmente dando a una nave espacial la energía suficiente para continuar girando alrededor de la Tierra en lugar de ser arrastrada inmediatamente hacia abajo por la gravedad. Así es como SpaceX puede poner satélites en órbita o transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional.



Los vuelos suborbitales, sin embargo, no necesitan viajar tan rápido. Solo necesitan alcanzar una altitud por encima de la marca de 80 kms, que el gobierno de Estados Unidos considera que marca el borde del espacio exterior, o la marca de 100 kms, que se considera internacionalmente la línea de demarcación. (Se espera que New Shepard alcance más de 100 kms.)



Lo que New Shepard hará el martes se parecerá más a lo que Richard Branson, el otro multimillonario espacial, planea hacer con su compañía, Virgin Galactic.



Virgin Galactic también planea enviar turistas adinerados al espacio suborbital, aunque desarrolló un vehículo muy diferente para llegar allí. En lugar de un cohete autónomo que despega verticalmente, Virgin Galactic ha construido un avión espacial pilotado que despega de una pista (como un avión) unido a una enorme nave nodriza alada.



Virgin Galactic ha completado sus propios vuelos de prueba, y Branson se convirtió en el primer multimillonario en volar al espacio a bordo de un cohete que ayudó a financiar el 11 de julio.

¿Cuán arriesgado es esto?

Históricamente, los viajes espaciales están plagados de peligros. Aunque los riesgos no son necesariamente astronómicos para el viaje de Bezos al espacio suborbital, su compañía espacial Blue Origin ha pasado la mayor parte de la última década dirigiendo New Shepard a través de una serie de vuelos de prueba exitosos.



Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk: la carrera multimillonaria del turismo espacial

Los vuelos suborbitales también requieren mucha menos potencia y velocidad que los cohetes orbitales. Eso significa que se requiere menos tiempo para que el cohete se queme, temperaturas más bajas quemando el exterior de la nave espacial, menos fuerza y compresión que rasga la nave espacial y, en general, menos oportunidades de que algo salga muy mal.



Sin embargo, cada vez que un humano se ata a un cohete, hay riesgos involucrados, y aparentemente Bezos ha calculado que, para él, vale la pena.



"Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio", escribió Bezos en su anuncio de junio en Instagram.