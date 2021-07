¿Por qué Guatemala deja el Mercado Eléctrico Regional?

Por Prensa Libre / E&N

En la primera declaración oficial del gobierno, luego de que el 12 de julio del 2021 denunciara el Tratado Marco del MER y sus protocolos para salirse de ese sistema, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel del MEM, Dijo que el país consideraba que mercado eléctrico regional promovería, a través del intercambio de energía, el desarrollo de la industria eléctrica en el istmo y mejorar las condiciones de vida los centroamericanos, pero con el paso de los años “se ha hecho evidente que las intenciones iniciales del Tratado y sus protocolos, están lejos de realizarse”.



Expresó que el Gobierno de la República considera insostenible mantenerse en el MER. El MEM dio a conocer los cuestionamientos detectados y que no son aceptados por el Gobierno de Guatemala:



“El Mercado Eléctrico Regional está siendo mal manejado y está generando afectación a los intereses de la República de Guatemala, y ante la negativa de resolver los problemas de fondo, la respuesta legal, es el retiro de Guatemala”, expresó Pimentel en conferencia de prensa.



Agregó que los órganos regionales encargados del sistema, han tomado decisiones que desvirtúan al mercado, han puesto en riesgo la institucionalidad regional y además se ha afectado el proceso de integración y los derechos legítimos de los agentes guatemaltecos participantes en ese mercado regional en libre competencia, el acceso al propio mercado y más acceso al servicio.



1. Extralimitación regional al inmiscuirse en asuntos bilaterales de Guatemala-México. Las entidades regionales constantemente han cuestionado que la interconexión eléctrica entre ambos países ponía en riesgo el sistema regional. Aunque con estudios presentados por el país se desvirtuó ese riesgo.

2. Insubordinación de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (Crie) y el Ente Operador Regional (EOR) a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Además los países no la reconocen como entidad para resolver controversias.

3. Creación de un marco institucional contrario al establecido por el tratado fundacional del SICA.

Pimentel dijo que Guatemala presentó en el 2020 una propuesta para reformar el MER, para negociar un nuevo tratado marco, integrar todas las normas y que atienda la gobernanza de ese sistema, pero que prácticamente fue ignorado por el resto de países.



Los sistemas de integración requieren que las decisiones se hagan por consenso pero las entidades solo la toman por mayoría aunque Guatemala ha presentado sus votos razonados donde no se han atendido las propuestas o argumentos. El Ministro agregó que el retiro va a tomar 10 años después de la denuncia, según el mismo tratado, pero que buscará convenios para hacer transacciones bilaterales con México, Belice, El Salvador y Honduras.



Además, el país seguirá pagando el saldo pendiente del costo de la red del Siepac. En el sector se indicó que el pago lo hace el Inde, la cual es la entidad guatemalteca socia del red del Siepac.



El funcionario fue acompañado en la conferencia por representes del resto del sector eléctrico como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Administrador del Mercado Mayorista (AMM), las asociaciones de generadores, distribuidoras de electricidad, comercializadores, la Gremial de Grandes Usuarios y otros.



En el 2020 los representantes de Guatemala en el Consejo Director del MER hicieron una propuesta del reformar y actualizar el tratado y sus protocolos respecto a la institucionalidad y permitir transacciones compra venta bilaterales de energía, entre oras entre los países pero no aceptaron.

Grandes consumidores piden realizar transacciones comerciales en mejores condiciones de precios

Un comunicado de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA) resaltó hoy que las regulaciones eléctricas nacionales no están armonizadas en cuanto a la operación en el MER.

"Se limita la participación de un mayor número de empresas industriales y comerciales en este mercado. Por ejemplo, Guatemala cuenta con 1.138 grandes usuarios; El Salvador con 15 usuarios finales; Nicaragua con 16 grandes consumidores; y Panamá con 82 grandes clientes. Costa Rica es el único país de la región que no tiene participación privada, únicamente la empresa eléctrica estatal goza del derecho y beneficio de participar en el MER".



Costa Rica tiene una capacidad instalada pública y privada que debe utilizarse en beneficio de la competitividad del país. Sin embargo, el país no cumple con el principio de competitividad del MER ya que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el único agente autorizado a participar en este mercado. "Esto resulta en una barrera legal a la apertura del mercado y a la venta de excedentes de energía que imposibilita una mayor competencia y mejores tarifas para los consumidores” explicó Lizandro Brenes, Asesor en Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) e integrante del comité regional de energía de FECAICA.



En el ámbito técnico, otra condición que también limita la oportunidad de aprovechar la capacidad máxima del circuito de 300 MW del Proyecto SIEPAC, radica en que Esta es una situación que provoca pérdidas eléctricas en la transmisión y que se pueden reducir, o aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro nacional como del MER.



En este sentido, FECAICA, mediante su comité regional de energía, y con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobaron elaborar el Diagnóstico de las barreras y propuesta de plan para aumentar la participación de grandes consumidores en el Mercado Eléctrico Regional. Este incluirá el estudio sobre legislación comparada del MER.



FECAICA invita a las autoridades relacionadas con la administración y operatividad de este valioso proyecto para la región, para que puedan consensuar condiciones de acceso favorables al Mercado Eléctrico Regional para que todos aquellos consumidores, no residenciales, puedan percibir los beneficios planteados por el proyecto.



La energía es un tema prioritario dentro de la agenda de FECAICA. Esta es un insumo básico para la productividad de las industrias, además de ser estratégica para la generación y retención de empleos e incremento de salarios en el sector industrial.