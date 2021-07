Nicaragua: EEUU restringe visas a 100 miembros de Gobierno Ortega - Murillo

Por E&N

El Departamento de Estado impuso restricciones a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como nicaragüenses del sistema judicial, entre fiscales y jueces. También incluyó algunos de la familia Ortega - Murillo. El Departamento de Estado revocó cualquier tipo de visa que tenían los miembros incluídos en esta lista.

El comunicado del Departamento de Estado estableció restricciones a miembros que "impulsaron el asalto del régimen de Ortega - Murillo a la democracia", expuso el Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

La lista está compuesta por personas que han sido responsables, cómplices, han menoscabado la democracia, incluso tienen responsabilidad o complicidad en eliminar protestas pacíficas o han abusado de derechos humanos, según el Departamento de Estado de EEUU. También se incluyen a miembros de la familia Ortega - Murillo. Específicamente, "se han seleccionado personas que permitieron ataques del régimen Ortega - Murillo a la democracia, a los derechos humanos, donde se incluyen", apuntó Blinken:

- Arresto de 26 políticos opositores y actores prodemocracia incluyendo 6 precandidatos presidenciales, activistas estudiantes, líderes del sector privado y otros actores políticos;

- Han aprobado leyes representativas, incluso en la legislación electoral, la ley sobre ciberdelitos que castiga con cárcel las "noticias falsas" en medios de comunicación y redes sociales. Esta última ley sanciona con cárcel a todas las personas que el gobierno considere que creen noticias que generan alarma, temor y zozobra.

- Han acosado y silenciado a la sociedad civil y medios independientes

- Han socabado instituciones democráticas en Nicaragua

"La revocacion de estas visas demuestra que Estados Unidos promerá la responsabilidad no sólo de los líderes del régimen, sino de los oficiales que permitieron abusos del régimen en la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos continuará usando sus herramientas diplomáticas y económicas para presionar la liberación de prisioneros políticos y apoyará a los nicaragüenses que busque la libertad, la responsabilidad y elecciones libres", subrayó Blinken.

We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.