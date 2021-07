Cuba es sacudida por manifestaciones inéditas contra el gobierno

Por AFP



En Cuba las comunicaciones están controladas por el monopolio estatal ETECSA. No existen empresas privadas que den acceso a la telefonía ni servicio de internet. Cifras del gobierno indican que 4,2 millones de los 11,2 millones de residentes en el país están conectados a internet a través de sus móviles, mientras que solamente 170.000 hogares aparecen como conectados.



Las protestas, de un extremo a otro de la isla, son las primeras masivas en décadas y ocurren en el contexto de una crisis severa social y económica que se ha agudizado con la pandemia. En Cuba rige un sistema de partido único, el comunista, y la protesta no es legal. El gobierno sostiene que los opositores son “mercenarios” al servicio de potencias extranjeras.



El director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, denunció la situación en su cuenta de Twitter.



La bloguera opositora Yoani Sánchez también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.



Imágenes difundidas por la prensa extranjera acreditada en Cuba y de usuarios en redes sociales mostraron cómo las calles eran patrulladas por policías y fuerzas especiales, que detenían a manifestantes y subían a la fuerza a los autos policiales.





La artista y opositora cubana Tania Bruguera dijo en su cuenta de Facebook que tiene policías apostados en la esquina de su casa. “Desde hace más de 3 horas hay 19 personas fijas en la esquina de la casa de Tania Bruguera, ella los describe como 3 mujeres y todo el resto hombres muy fuertes, como fisiculturistas a ellos se le suman también la patrulla habitual y los policías que acompañan el automóvil, que ni con todas las manifestaciones que están teniendo lugar, se mueve de posición”.

Congresistas estadounidenses han reaccionado a los sucesos del domingo en Cuba. El Senador Bob Menéndez , demócrata por Nueva Jersey de origen cubano, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, exigió el domingo en un comunicado “el fin de la dictadura comunista”.



“Después de una jornada histórica de protestas, el mundo entero ha sido testigo de cómo miles de cubanos se vieron forzados a salir a las calles para exigir el fin de la dictadura en su país. A pesar de la persecución del día a día en la isla, el pueblo cubano se ha unido valientemente para pedir que se les permita poder vivir con seguridad y decir lo que piensan libremente y sin miedo alguno”, dijo Menéndez.



“Durante décadas, la dictadura de Cuba ha dependido del uso de la violencia y la represión feroz para silenciar al pueblo en lugar de permitir el libre ejercicio de la democracia y sus derechos sociales más básicos. Ya es hora de que esto termine. Los ojos del mundo están puestos sobre Cuba esta noche y la dictadura debe entender que no toleraremos el uso de la fuerza bruta para amordazar las aspiraciones del pueblo cubano”, afirmó.