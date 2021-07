Haití declara estado de emergencia

Por Reuters / AFP



Haití ha declarado estado de emergencia por dos semanas para ayudar en la búsqueda de los responsables del asesinato del presidente Jovenel Moïse durante la madrugada, según una edición extraordinaria del diario oficial publicada este miércoles.



Las primeras informaciones muestran que el asesinato fue realizado por un grupo de hombres armados extranjeros, se informó en el diario oficial.



Asesinos del presidente haitiano eran mercenarios "profesionales"

Quienes asesinaron este miércoles al presidente Jovenel Moïse eran mercenarios "profesionales" que se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos y posiblemente ya hayan escapado del país, dijo el embajador haitiano en Washington.



"Fue un ataque bien planificado y eran profesionales", dijo el embajador Bocchit Edmond a periodistas. "Tenemos un video y creemos que eran mercenarios".



Los asesinos se presentaron en la residencia del mandatario haitiano como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), pero su comportamiento no era acorde con el de miembros de la agencia estadounidense, añadió Edmond.



El funcionario dijo también que la primera dama, Martine Moise, que resultó herida en el ataque, será trasladada a Miami para recibir tratamiento médico. El embajador explicó que se estaba realizando una investigación sobre el paradero, las motivaciones y los orígenes de los asesinos, que, según indicó, se hablaban entre ellos en español.



Añadió que es posible que hayan abandonado el país, probablemente a la vecina República Dominicana. "No sabemos si se fueron", dijo. "Si no están en el país en este momento, solo hay una forma de salir y es a través de las fronteras porque no hay aviones".



Dijo que las autoridades de aviación civil habrían detectado un avión privado, pero que el movimiento a través de la frontera podría haber pasado desapercibido.