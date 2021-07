Guatemala: Deficiente vacunación impulsa las salidas por vía aérea

Por Prensa Libre / La Hora



El número de vuelos comerciales de pasajeros se ha ido recuperando en forma paulatina, y ahora operan entre 23 y 30 al día, según datos de Agla a junio del 2021; sin embargo, el número sigue siendo menor que en la prepandemia.



Después del cierre de los aeropuertos del país por seis meses —de marzo a septiembre del 2020—, debido a las restricciones gubernamentales para evitar la propagación del coronavirus, al reabrirse los viajes de las líneas aéreas en el país comenzaron solo con cinco vuelos al día respecto de los 44 que operaban antes de la pandemia.



La demanda de viajes y operación de más vuelos se ha ido incorporando en forma paulatina. En la actualidad también es impulsada por quienes viajan fuera de Guatemala en busca de vacunas contra el coronavirus. Entretanto, la cifra de turistas que llegan al país aún sigue más baja que en el 2019.





Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), indicó que en los días más altos de operación hay unos 30 vuelos, mientras que en los más bajos, 23. Esta última cifra es similar a la más alta que se lograba en enero del 2021.



En ocupación, refirió que se registra un promedio de 60% los más días más bajos y del 95% los más altos.

Cifra récord

Después de un año y cuatro meses de tener un número mensual menor de guatemaltecos que salen del país vía aérea, en junio del 2021 se superó por primera vez la cifra interanual de la prepandemia.



Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), se refleja la caída de ese segmento de viajeros en marzo del 2020 —derivado del cierre de aeropuertos y suspensión de vuelos por la pandemia— y fueron subiendo en forma paulatina principalmente desde septiembre del 2020 cuando se reabrió el aeropuerto. Sin embargo, no fue sino hasta junio del 2021 cuando se registraron 59.433 guatemaltecos viajeros por vía aérea, cifras que superan en forma interanual a las del 2019, cuando se situaron en 57.245 personas en junio.



En comparación mensual, desde marzo del 2021 empezó un aumento de viajeros por vía aérea impulsado por las vacaciones de Semana Santa, situándose en 33.509 y posteriormente un leve aumento en abril, a 37.106. Pero fue en mayo y en junio, cuando ese número se disparó a 51 mil 712 y 59 mil 433, respectivamente, y, según el sector de viajes, la vacunación en el exterior explica esas cifras.



Vacunación en el extranjero impulsa viajes vía aérea

La tendencia de viajes por la vía aérea ha cambiado en los últimos tres años, dos de estos impactados por la pandemia. Estas son las estadísticas mensuales de egreso de guatemaltecos del país vía aérea del 2019, 2020 y hasta junio del 2021.



Tendencia de viajes a EE. UU. se mantiene

El número viajeros guatemaltecos a Estados Unidos en junio del 2021 fue de 42.570, un crecimiento del 72% respecto de la prepandemia en junio del 2019, que registró, 24.737.



En mayo, el crecimiento respecto del mismo mes del 2019 fue de 60%, llegando a 40.100.



Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y Fabián Juárez, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coinciden en que en el aumento de viajeros por vía aérea se refleja la intención de los guatemaltecos de buscar la vacuna contra el coronavirus, ante la lentitud de la aplicación en el país. “Lo que se está generando ahora no es un turismo natural en condiciones normales sino impulsado por carencia de vacunas, tal necesidad lleva a las personas a buscar en el extranjero lo que no encuentran en el país”, dijo Juárez.



Añadió que según se observa en las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), se está categorizando a las personas que van en busca de vacunas como turistas. Los datos de turismo emisor —que genera el país hacia destinos del extranjero— refieren que salieron del país alrededor de 35.000 guatemaltecos.



“En términos generales, un repunte del sector de viajes corresponde a un segmento que no ve en el futuro cercano poder ponerse la vacuna en Guatemala, y para estar más seguro prefiere viajar a Estados Unidos para vacunarse”, expresó Maul. Sin embargo, comentó que quienes pueden hacer esto es una minoría con capacidad adquisitiva para pagar dos viajes.



Se dinamiza el sector, pero por una carencia en Guatemala, “la lección económica de eso como la lección de la ventana rota, es decir, para repararla le genero trabajo al carpintero y vidriero, pero debo gastar más en lugar de destinarlo a otros gastos”, agregó Maul, indicando que en esas condiciones “sale cara la vacunación, aunque hay para quienes sale más caro no vacunarse”.



Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Agentes de Viajes (Agav), Paul Hagen, dijo que todavía hay mucha gente interesada en irse a vacunar a Estados Unidos, y en la oficina que él dirige alrededor de 90% de las llamadas que reciben es con esa intención.

CNE: Exigir renuncias no debilita la institucionalidad, la fortalece

El Consejo Nacional Empresarial (CNE) se pronunció en un comunicado ante la crisis generada por “la mala gestión” de la pandemia del COVID-19, resaltando que exigir destituciones y renuncias “ante la clara incompetencia en afrontar una crisis de esta magnitud”, no debilita la institucionalidad y que más bien la fortalece en referencia a las peticiones de dimisión que varias organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, el PDH, entre otros, han hecho al presidente Alejandro Giammattei, ministros, Fiscal General, diputados e integrantes del Sistema Judicial, informó La Hora.



El CNE lamentó la muerte de aproximadamente 9,400 personas a causa del COVID-19 y expresan sus condolencias a las familias de las víctimas del virus.



El Consejo también menciona que la ausencia de una gestión adecuada de la pandemia ha significado un enorme costo humano y económico, ha entorpecido la pronta recuperación económica del país, pues se dificulta la actividad de pequeños y grandes empresarios en sus esfuerzos de generar empleo.



EXIGEN EL ESCLARECIMIENTO DE TRANSACCIÓN POR ADQUISICIÓN DE VACUNAS



“La improvisación y evidente falta de un plan adecuado de vacunación ha posicionado al país en los últimos lugares de Latinoamérica en las cifras regionales”, afirman.



Sobre esto, mencionan que la responsabilidad les corresponde a las autoridades de Gobierno que optó por negociar vacunas “con la fuente menos transparente y efectiva de suministrar”, lo que dejó a la población sujeta a vicios contractuales.



“Exigimos el esclarecimiento de esta opaca transacción a las autoridades competentes, incluyendo responsabilidades administrativas, penales y la determinación del destino final de los fondos erogados”, destacan.



Por ello, remarcan que resulta urgente la aprobación del marco legal necesario para respaldar la negociación y recepción de vacunas que provengan de fuentes distintas a la Sputnik V.