El legado de Jeff Bezos ante su salida de Amazon

Por El Economista (México)



Un valor de mercado de US$1.77 billones de Amazon, un patrimonio neto de US$199.000 millones como el hombre más rico del mundo y un crecimiento en Nasdaq de 195 veces para las acciones de la compañía, son parte del legado de Jeff Bezos, quien este 5 de julio dejará de ser CEO la firma de comercio electrónico más grande del mundo.



Nacido en Albuquerque, Nuevo México, el 12 de enero en 1964, Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo, superando a Elon Musk y a Bernard Arnault. A sus 30 años, Bezos fundó la compañía Cadabra el 5 de julio de 1994, el cual cambiaría a Amazon apenas un año después en 1995.





El CEO de esta empresa estadounidense estudió ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Princeton y para 1986 comenzó a trabajar en una compañía de fibra óptica en la que llegó a ser vicepresidente, posteriormente trabajó en D.D. Shaw and Co, una empresa de Wall Street.

Bezos seleccionó el nombre de Amazon por el río Amazonas, el más grande del mundo, y para su fundador planeaba convertir su tienda en la más grande del mundo. La compañía de comercio electrónico tiene su sede en Seattle, Washington y comenzó como un negocio de venta de libros por internet.



La empresa salió el mercado bursátil el 15 de mayo de 1997 en un precio de 18 dólares por acción; a la fecha cotiza en US$3.510.98, 195 veces ha incrementado su valor en Bolsa.



En Wall Street, el gigante de comercio electrónico es la tercera firma más valiosa, con una capitalización bursátil de US$1.77 billones, superada sólo por Microsoft con US$2.09 billones y Apple con US$2.33 billones.





Amazon cuenta con más de 175 centros logísticos y más de 13 millones de metros cuadrados en los que los empleados seleccionan, empaquetan y envían millones de pedidos de clientes cada año.



Además del sitio web para comprar cualquier tipo de artículo, Amazon cuenta con más de 40 marcas diferentes, como Audible para comercializar videobooks, Publisher, Goodreads, Kindle, AbeBooks, esta últimas para editar, leer y promocionar libros. Algunas marcas más polémicas como Amazon Key con la cual los repartidores entrarán en tu casa cuando no estés y Amazon Robotics: Kiva Systems, para automatizar procesos productivos.



Amazon Prime Now, Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Studios, Amazon web services (AWS), Amazon Sumerian, Amazon Cloud Drive, Safaba Translation Systems, Mechanical Turk, Fulfillment by Amazon, Amazon Locker, Amazon Flex, Amazon Restaurants, entre muchas otras marcas más.



Al cierre del 2020, y como si no existiera la pandemia de Covid-19, Amazon reportó ingresos por US$386.064 millones cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. En la Bolsa de Valores de Nueva York, como parte del índice tecnológico Nasdaq, sólo en el 2020 la firma creció 76.26%, liderando las ganancias entre las firmas del sector.



Después de la transformación del comercio, el uso del internet y de los éxitos de Jeff Bezos, ahora decidió retirarse como líder de la compañía, para dedicarse en el Fondo del Día 1, un fideicomiso del magnate dirigido al medio ambiente, entre otras actividades, según una carta dirigida al personal de Amazon.

Andy Jassy, el nuevo líder de Amazon

El designado como nueva cabeza para la empresa será Andy Jassy, quien ha trabajado para Amazon desde sus inicios, en 1997. Actualmente es el encargado de Amazon Web Services, área referente a la división de negocios de computación en la nube de la compañía.



El egresado de la escuela de negocios de Harvard (HBS, por sus siglas en inglés) fue fichado por Amazon después de graduarse. “Hice mi examen final en la HBS el primer viernes de mayo de 1997, y comencé en Amazon el lunes siguiente”, comentó Jassy en un podcast.



Andy Jassy comenzó dentro de la compañía como gerente de marketing y fue creciendo dentro hasta que ayudó a formar el área donde labora actualmente en los años 2000, la división crea la infraestructura que utilizan gobiernos, así como muchas empresas reconocidas y proporciona almacenamiento en la nube.



En un correo redactado por Bezos dirigido a los empleados de la empresa menciona, “Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza”. Sin embargo, Jeff Bezos seguirá formando parte de la junta directiva.