Así será el nuevo impuesto global a las multinacionales

El mundo está a punto de ser testigo del nacimiento de un impuesto a las grandes multinacionales justo cuando comienza a salir de la crisis de la pandemia del coronavirus, lo que marcará un hito en la historia fiscal tanto por su planeación como por su implementación.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo este jueves que el gravamen será a la renta de las corporaciones en al menos un 15%, lo cual dejaría una derrama de US$150.000 millones al año.



Google, Amazon y Facebook serán algunas empresas que serán afectadas por esta medida. La próxima etapa, a finales de la semana próxima, es la reunión de ministros de Finanzas del G20 donde se debería refrendar el nuevo gravamen y que pueda ser implementado a finales de este mismo año.

El pacto se divide en dos grandes pilares: de distribución y de la aplicación de una tasa mínima. A continuación te presentamos 11 datos que debes saber sobre esta medida.



1. El primer planteamiento (el de distribución) contempla reasignar una parte del impuesto sobre los beneficios que pagan las multinacionales a los llamados países "de mercado", es decir aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, por lo que el impuesto ya no se pagará únicamente en el lugar donde se encuentre la sede social de la compañía, algo que supone una auténtica revolución en la fiscalidad internacional.



2. Las empresas afectadas son las que tienen un volumen de negocios mundial de más de US$23.700 millones y una rentabilidad superior al 10%. Las industrias extractivas, como la minería y los servicios financieros regulados quedarán excluidos.



3. Los países que podrán recibir parte de la reasginación serán aquellos en donde las multinacionales facturan más de US$1.18 millones o US$296.000 para las economías pequeñas (es decir aquellas con un PIB inferior a US$47.000 millones).



4. En materia de aplicación de una tasa impositiva se estima un gravamen de al menos el 15% sobre los beneficios de las multinacionales, es decir que un país podrá gravar los beneficios en el extranjero de una de sus empresas nacionales que hubiera tributado en el exterior a una tasa inferior a esta tasa mínima, para compensar la diferencia.



Por ejemplo: Una empresa con sede en el país A informa ingresos en el país B, donde la tasa es 11 %. Con una tasa mínima global del 15% en vigor, el país A "completaría" el impuesto y recaudaría otro 4% de las ganancias de la empresa del país B, lo que representa la diferencia entre la tasa del país B y la tasa mínima global, explica la agencia Bloomberg.



5. Las empresas afectadas son las que tienen un volumen de negocios de al menos US$890 millones.



6. Esta propuesta contempla "excepciones", como las actividades de transporte marítimo internacional. También se incluye un mecanismo para los países más pequeños, a fin de tener en cuenta la presencia real de las multinacionales en su territorio, y distinguirlos de los paraísos fiscales, donde estas empresas no suelen tener actividad real.



7. El uso “legal y no tan legal” de los paraísos fiscales cuesta a los gobiernos entre US$500.000 mones y US$600.000 milones en ingresos fiscales corporativos perdidos cada año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) citadas por Bloomberg.



8. Al menos 55 grandes empresas estadounidenses, incluidas Nike y FedEx informaron que no pagaron impuestos federales sobre la renta en 2020 a pesar de que eran rentables, según el Instituto de Política Fiscal y Económica. La implementación de un impuesto mínimo global tiene objetivos como que las grandes empresas paguen impuestos en real proporción al tamaño de sus ingresos, agrega Bloomberg.



9. Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas son algunas naciones que se han negado por el momento a ingresar al pacto.

Irlanda, por ejemplo, ha conseguido captar la sede europea de grandes multinacionales, en particular del sector digital, gracias a que cobra un impuesto del 12.5%.



10. México recaudaría unos US$1.500 millones al año y los recursos podrían contemplarse en el Presupuesto 2022 que el Congreso de la Unión discutirá y aprobará a finales de año.



11. Información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México detalla que debido a deducciones indebidas, planeaciones e interpretaciones fiscales agresivas (defraudación fiscal) la tasa del ISR para grandes empresas de 30% se reduce a tasas efectivas menores a 2%.



El fisco estima que en 2020 la tasa efectiva para grandes contribuyentes del ISR, (ingresos mayores anuales a los 1,500 mdp) fue de 1.3%, e incluso algunas reportan tasas negativas. Cuando las personas físicas pagaron en promedio una tasa efectiva de 25.4% y los asalariados una tasa de 11.4%.