Guatemala: Hospitales desbordados sin medicinas, ni oxígeno, ni médicos por Covid-19

Noticiero Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a una carta enviada por varios médicos a la dirección del Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva en la que desde el 9 de junio último informaban a las autoridades de ese centro asistencial sobre que ya no hay espacio para pacientes críticamente enfermos de covid-19.



En la carta se señala que en las áreas para pacientes críticos se ha superado la capacidad, pero que se sigue atendiendo a pacientes referidos del hospital del Parque de la Industria y privados; además, aseguran que, dada la saturación, hay pacientes ventilados en áreas que también sirven de pasillos.



En la misma carta, los facultativos señalaron que las tres áreas de intensivo superaron su capacidad, pues en una de estas hay 38 camas, pero en ese momento se atendía a 53 pacientes, de los cuales 42 estaban en ventilación mecánica y otros dos que ya no alcanzaron ventilador. Los médicos han señalado que ya no tienen capacidad para seguir atendiendo a más pacientes, pues para emergencias y enfermos críticos solo se cuenta con dos médicos generales, un cirujano, un ginecólogo, un internista y un intensivista.



En tanto, el encamamiento del segundo piso se queda con un médico anestesiólogo. “No somos suficientes para atender tal cantidad de pacientes críticos, y considerando que debemos brindarle la mejor atención posible a todos los pacientes redoblamos los esfuerzos, pero tenemos limitaciones obvias, además del colapso físico, mental y emocional que todos atravesamos”, dice la carta enviada por los médicos.



“Así que hacemos de su conocimiento que a pesar de los esfuerzos humanamente posibles estamos colapsados y limitados porque la demanda de pacientes sobrepasan nuestras buenas intenciones de servicio que hemos tenido todo el tiempo y nuestras capacidades profesionales, por lo que hacemos constar que muchas de las complicaciones con los pacientes durante este turno y todos los días se han producido y se deberán a las propias de la enfermedad de base del Sars Cov 2 y que la gente consulta tarde ya estando en muy mal estado, además de esto al colapso institucional, falta de espacio físico, medicamentos, equipo, etc”, escribieron los profesionales. Agregan que el personal de Salud también ha colapsado debido a las largas jornadas de trabajo y la cantidad de pacientes que atienden por día, sin que tengan apoyo de las autoridades estatales.

Habilitan otra unidad

Este miércoles 30 de junio, autoridades de dicho hospital inauguraron la cuarta Unidad de Cuidados Intensivos que cuenta con 12 camas, con lo que, según la directora de ese centro asistencial, Melissa Estrada Martínez, se tratará de desfogar el área de emergencia.



Además, se habilitó otro módulo de encamamiento para ocho pacientes para cuidados intermedios y 30 camas para paciente intermedios.



“Con este aumento tenemos en total 132 camas habilitadas y todavía vamos a crecer un poco más, pero vamos a hacerlo poco a poco, vamos bien, pero necesitamos la cantidad de recurso humano para poder hacerlo y dar una atención digna al paciente, donde ahora se tendría la capacidad de atender a 52 pacientes en estado crítico”, señaló la facultativa. Agregó: “en este hospital hay una particularidad, el área de emergencia se está utilizando para atender a pacientes de intensivo, porque el intensivo original es este que hasta hoy estamos aperturando con 12 camas y eso se queda cortísimo para la gran necesidad que estamos viendo con el alto índice de pacientes que ha venido en un pico ascendente que ya no bajó desde Semana Santa”.

Dijo que la saturación de paciente es tanta que hay algunos que son atendidos en sillas o sillones; además, refirió que en un área observación ya hay personas que necesitan ventilación.



Estrada asegura que después de Semana Santa hubo un incremento de pacientes y recuerda que en octubre de 2020 atendían un máximo de 19 por día, para antes de Semana Santa ese número llegó a 40, pero luego de esa celebración el número no baja de 100.



En ese hospital por ahora se atiende a unos 46 pacientes en estado crítico. Se informó que por cada persona que ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos el Estado invierte Q30 mil diarios, mientras que en los moderados, Q15 mil.



Integrantes del Sindicado Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y médicos también denunciaron que se carece de varios medicamentos, oxígeno, agua entubada y personal. Al respecto Estrada reconoció que como todos los hospitales en el país se ha tenido escasez de medicamentos, pero es algo que están solucionando, y que, aunque el “agua no ha faltado” hay daños en la bomba principal que les provee el vital líquido.



“Se está haciendo el esfuerzo para tener todos los insumos, pero con el incremento de pacientes por supuesto que nos hemos visto en complicación. Nos hemos visto en aprietos con el abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, porque son productos para pacientes de cuidado intensivo.