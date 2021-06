Guatemala pide a Rusia que le devuelva dinero de vacunas Sputnik V

Por Prensa Libre



La polémica por el contrato de compra de vacunas Sputnik V a Rusia parece que no tiene fin, pues este martes 29 de junio la ministra de Salud, María Amelia Flores aseguró en una citación en el Congreso que le dieron 5 días al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), para que devuelva el anticipo de Q614.5 millones que Guatemala pagó a su subsidiaria Human Vaccine LLC por 8 millones de dosis de ese biológico.



El Gobierno de Guatemala reservó en abril pasado 16 millones de dosis del preparado ruso por US$160 millones, pero solamente ha pagado por el 50% de los biológicos, es decir US$79 millones 600 mil (Q614.5 millones 504 mil 40) según información oficial.



Hasta el momento en Guatemala solo se han recibido 150 mil dosis de vacunas rusas, de las 8 millones que ya pagó, es decir el 1.87 % de las que compró.

5 días de para devolución del dinero

En una citación en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, que se llevó a cabo este martes, la ministra Flores afirmó que la noche del lunes firmó una carta dirigida al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en la que solicitan que en un plazo de 5 días ellos devuelvan los Q614.5 millones 504 mil 40 que Guatemala les pagó como adelanto de 50% de las 16 millones que habían reservado con Rusia.



A este monto pagado, Rusia debería descontar el valor de las 150 mil dosis que ya recibió Guatemala y con eso quedaría saldado el compromiso.

La funcionaria recalcó a los diputados, que Rusia ha reiterado en tres ocasiones que está dispuesta a devolver el adelanto de 50% que recibió por el pago de las vacunas.



En la carta también se da un plazo de 20 días para que el RDIF envié a Guatemala las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, pues ya se van a cumplir tres meses desde que las primeras personas fueron inmunizadas con ese biológico.



A diferencia de otras vacunas, el biológico de Rusia tiene dos componentes, uno que se utiliza para la primera dosis y otro para el refuerzo.



Con ese plazo de 20 días, Guatemala se aseguraría que todas las personas inmunizadas con las 150 mil dosis que ya recibió el país tengan el esquema completo de vacunación.



Los plazos de 5 días para devolución del dinero y 20 días para envío de las segundas dosis de Sputnik V empezarían a contar cuando las autoridades rusas reciban la carta.



Otros escenarios

La ministra Flores dijo que, tal como lo indicó el canciller Pedro Brolo en una rueda de prensa este martes, Rusia está dispuesta a renegociar el contrato de compra que hizo con el Ministerio de Salud.



Otro escenario que plantean las autoridades de Salud de Guatemala en la misiva envida al RDIF es que cuando Rusia tenga verdadera disponibilidad de vacunas, Guatemala estaría dispuesta a comprarle, con el dinero que ese país devuelva, pero cancelaría contra entrega. El último escenario que planteó Salud es que el contrato de compra ya no sea por las 16 millones de dosis que Guatemala y Rusia habían acordado, sino por 8 millones, con lo cual el país ya no tendría que cancelar nada más, porque ya erogó esa cantidad. Rusia, igualmente debería agilizar el envío de dosis hasta completar el nuevo contrato.



Al cuestionamiento de diputados si se declararí lesivo el contrato de compra de vacunas Sputnik V, la ministra dijo que si en plazo de cinco días no tienen respuesta de Rusia accionarían legalmente, pero no mencionó nada de la lesividad. Agregó que por el momento van paso por paso.

Brolo no conoce el contrato

Diputados cuestionaron a Brolo sobre su viaje a Rusia para tratar el retraso en la entrega de vacunas Sputnik V, y el funcionario respondió detalles similares a los que había ofrecido en la conferencia de prensa de horas antes en la que dijo que tuvo una reunión con autoridades del Departamento de Cooperación Internacional y Relaciones Públicas del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en donde planteó la importancia que tiene para Guatemala el envío de las vacunas que fueron compradas a ese país.



El funcionario afirmó que para dicho ministerio ruso, el RDIF y el canciller Sergéi Lavrov Guatemala es una prioridad para la entrega de vacunas y dijo que a finales de esta semana Rusia enviaría 400 mil dosis de vacunas.



Los diputados le mencionaron qué instrucciones había recibido de parte del presidente Alejandro Giammattei para llevar a Rusia y dijo que era trasladar la preocupación de Guatemala por no contar con la disponibilidad de las vacunas en volumen y periodicidad al que se había comprometido el RDIF con el Ministerio de Salud y también lograr un compromiso de agilizar dichos envíos.



Agregó que también fue a renegociar el contrato de las vacunas, pero reconoció que no conocía el contenido de dicho acuerdo, lo que generó críticas de parte de los congresistas.