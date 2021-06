El Salvador: Bukele dice que no cobrará comisión por remesas en bitcoin

Por El Mundo



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que la billetera electrónica del Gobierno no cobrará comisión a las remesas en bitcoin, pagos, ni conversiones de bitcoin a dólar, a pesar de las regulaciones y estándares financieros internacionales impuestos a la criptomoneda.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño explicó varios puntos sobre el uso de la aplicación Chivo, una billetera electrónica o "wallet" donde el Gobierno resguardará los bitcoin de los ciudadanos, sus transacciones y conversiones al dólar; así como el bono de $30 en bitcoin para incentivar la adopción de la divisa en el país.

Bukele aclaró que la wallet del Gobierno "solo es una de tantas" que se podrán usar en el país, pero será compatible con otras para asegurar el intercambio de bitcoin. Sin embargo, al usarla, no habrá "ningún costo" ni comisión.

"El uso de la 'Chivo wallet' no tendrá ningún costo, no habrá comisiones para enviar o recibir remesas, ni para hacer o recibir pagos, tampoco para convertir bitcoin a dólares o viceversa. No se le cobrará comisión a los comercios, como sí hacen las tarjetas de crédito", dijo el presidente salvadoreño.

Las declaraciones de Bukele llegan tras la publicación de un reporte del Josh Hopkins Institute for Applied Economics, el cual prevé un alza del doble en el costo del envío de remesas al usar el bitcoin con las aplicaciones existentes.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

La investigación plantea que enviar remesas con bitcoin será incluso más caro que por los canales tradicionales, con compañías remesadoras o transferencias bancarias, cobrando hasta un 5% de comisión sobre el total enviado. La publicación desvirtúa una de las principales motivaciones de Bukele al adoptar el bitcoin: la reducción en el costo de enviar remesas familiares.

Al no cobrar comisión, la wallet del Gobierno asumiría el riesgo de las transacciones internacionales, uno de los motivos por el cual los bancos y remesadoras cobran una comisión por transferir los envíos de dinero a El Salvador.

No hay dinero en efectivo

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, advirtió este lunes que el bono de $30 que entregará el Gobierno para incentivar el uso de la "wallet", no podrá ser retirado en cajeros electrónicos en forma de efectivo.

Bukele ratificó estas declaraciones en sus tuits, diciendo que los $30 no podrán ser convertidos a dólares, solo gastados a través de la aplicación. Esto, debido a que el objetivo del bono es incentivar el uso de la criptomoneda.

"Los únicos bitcoin que no pueden ser convertidos son los $30 dólares en bitcoin que dará el Gobierno. Esos solo podrán ser gastados. ¿Por qué? Porque el propósito de esos $30 en bitcoin no es regalar dinero, sino incentivar el uso de bitcoin y de la chivo wallet", menciona Bukele.

Esto significa que los $30 deberán usarse estrictamente como bitcoin, en establecimientos que acepten pagos en bitcoin a través de la aplicación móvil.

El resto de dinero que se reciba a través de la wallet, ya sea en dólares o bitcoin, podrá ser retirado en efectivo y sin cobro comisión en más de 200 "Puntos Chivo", entre cajeros y sucursales que se instalarán en centros comerciales.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

De acuerdo con el mandatario, una vez estos $30 sean gastados y entren al sistema nacional, podrán ser convertidos a dólares y retirarse en efectivo.

Sobre el precio que tendrán los bitcoin, Bukele recalcó que la conversión dependerá del precio de mercado que tenga la criptomoneda en ese momento.

Datos personales y costo

La wallet “Chivo” será desarrollada, administrada y controlada por el Gobierno. Esto encendió las alarmas de expertos en la protección de datos personales, quienes señalaron que la aplicación podría ser "invasiva" por obligar a brindar el número de DUI, datos biométricos y reconocimiento facial.

Al respecto, Bukele aseguró que "los datos personales que pide la wallet ya los tiene el Gobierno", y el único objetivo es evitar el robo.

En el DUI tenemos la foto, nombre completo, edad, dirección, teléfono, estatura, huellas digitales, etc. El objetivo de ingresar datos a la wallet es para prevenir el robo o pérdida del dinero en ella", argumenta el mandatario.

Al menos 2.5 millones de salvadoreños recibirán una wallet del Gobierno, con el bono de $30 en bitcoin. Esto supondrá una erogación de fondos públicos de al menos $75 millones, sin contar la compra de los bitcoin, cajeros y contratación de trabajadores para Puntos Chivo.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

Sobre este punto, Bukele no aclaró cuál será el costo de la adopción de esta tecnología en el país; pero sí increpó a quienes cuestionan el costo: "nunca los vi preguntar cómo hacemos para traer dólares de Estados Unidos".

De acuerdo con el presidente, El Salvador paga el 100% del valor impreso de los dólares para traerlos al territorio nacional, "más transporte aéreo, seguros, custodia, transporte y seguridad terrestre hacia las bóvedas, seguridad y administración de las bóvedas, distribución de ese dinero a los bancos, etc".

"Todo lo absorbe el Gobierno. Lo mismo se hará con #bitcoin, solo que muchísimo más barato", aseguró.