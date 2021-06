Erupción de volcán en Costa Rica genera columna de humo de 2 km de altura

Por AFP



El evento, que duró aproximadamente tres minutos, fue registrado a las 05H42 locales (11H42 GMT), según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), que reportó caída de ceniza y olor a azufre al norte y noreste del volcán de 1.895 metros de altura sobre el nivel del mar.



El macizo está localizado en la provincia de Guanacaste (noroeste), en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, a unos 200 km de la capital, San José.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



"Es una erupción que se conoce como freática o freatomagmática [que ocurre cuando hay interacción entre el agua y el magma, ndlr]. Pero no lo sabremos al 100% hasta que no tengamos muestras de las cenizas", dijo Maarten de Moor, especialista de Ovsicori.



"Este volcán tiene un lago cratérico" que, al ser expulsado, "generó flujos de agua y lahares [flujos de sedimento] por las laderas del volcán”, detalló.



"Fue una erupción bastante energética. Si bien este tipo de eventos son comunes en Rincón de la Vieja -por ejemplo, el año pasado se registraron unos 1.400 de ellos- este fue muy grande. Es quizás el más importante desde los 90", añadió de Moor.



Por su parte la Comisión Nacional de Emergencias aseguró, vía redes sociales, que trasladó un equipo al lugar para evaluar la situación y, aunque aún no hay ningún lineamiento de evacuación para los poblados cercanos, instan a no acercarse al macizo.



De acuerdo con la Red Sismológica Nacional (RSN), Costa Rica es un país con más de 120 focos volcánicos; sin embargo, la mayoría de ellos están extintos. Activos solo hay cinco: Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú y Turrialba, los cuales producen erupciones periódicas que varían de magnitud.