OMS: Variante delta de COVID-19 es la más contagiosa

Por AP



El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este viernes que la variante delta del COVID-19, detectada inicialmente en la India, es “la más contagiosa de las variantes identificadas hasta ahora” y advirtió que ya se encuentra en al menos 85 países.



En un encuentro con la prensa, Adhanom Ghebreyesus dijo que la falta de vacunas en países pobres esta exacerbando la transmisión de la variante. Tedros describió una reunión reciente que tuvo con un grupo de asesores creado para distribuir las inoculaciones.



“Ellos estaban decepcionados porque no tienen vacunas para distribuir”, dijo, y criticó a los países ricos por rehusarse a compartir inmediatamente dosis con el mundo en desarrollo. “Si no hay vacunas, ¿qué compartes?”. Tedros señaló que la comunidad mundial está fallando y se arriesga a repetir los errores cometidos durante la crisis del sida hace décadas y en la pandemia de fiebre porcina del 2009, cuando las vacunas llegaron a los países pobres después de que la pandemia ya se había acabado.



“Tomó 10 años (para que los medicamentos antirretrovirales) llegasen a los países de bajos ingresos después (de que el VIH) ya era rampante en los países de altos ingresos”, dijo. “¿Queremos repetir la misma cosa?”

COVAX, la gestión respaldada por la ONU dirigida a distribuir las vacunas a países pobres, no ha alcanzado varios objetivos para compartir las inoculaciones contra el coronavirus, y su mayor proveedor no planea exportar ninguna dosis hasta el final del año. Es improbable que los centenares de millones de dosis prometidos por países como Gran Bretaña, Estados Unidos y otros arriben pronto.



“Tenemos a través de COVAX este mes cero dosis de la vacuna de AstraZeneca, cero dosis de la vacuna de Pfizer, cero dosis de la vacuna (de Johnson & Johnson)”, reconoció el doctor Bruce Aylward, un alto asesor del director de la OMS. “Cada uno de nuestros proveedores no puede suministrar durante este período porque otros están solicitando esos productos, otros que están vacunando a poblaciones muy jóvenes que no están en riesgo”. Funcionarios de la OMS advierten que, conforme las restricciones fronterizas y otras medidas de seguridad pública son levantadas en Europa, Estados Unidos y otros países con altas tasas de vacunación, eso pudiera llevar a un resurgimiento de la enfermedad.

“La situación global es increíblemente frágil”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la campaña de la OMS para el combate al COVID-19. Van Kerkhove afirmó que, aunque los contagios están disminuyendo en Europa, existen muchos eventos — desde competencias deportivas en gran escala hasta parrilladas en jardines — que tienen consecuencias para la diseminación del virus.



“La variante delta, el virus, seguirá evolucionando”, dijo Van Kerkhove. “En estos momentos nuestras medidas de salud pública y distanciamiento social funcionan, nuestras vacunas funcionan, nuestros diagnósticos funcionan, nuestra terapéutica funciona. Pero podría llegar el momento en que este virus evolucione y estas medidas para contrarrestarlo no lo hagan”.