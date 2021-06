TOM 2021: Centroamérica acelera su ritmo de innovación

Por Carlos Ferrera - estrategiaynegocios.net



“Centroamérica definitivamente es una región innovadora”, afirma de forma contundente Miriam Mestre, Senior Research Executive – Insights de Kantar Mercaplan, quien revela que en los últimos cinco meses, entre enero y mayo de 2021, se han lanzado más de 1.308 SKU's.



“Estos son más de 7 SKU's por día. Estamos hablando de un ritmo de innovación importante y vertiginoso”, destacó Mestre, durante su participación en la conferencia “Cómo innovar para prosperar después del covid-19”, en el marco del evento virtual Top Of Mind 2021, que presentó la Revista Estrategia & Negocios.





Mestre, quien lidera el domain de innovación para la región de Centroamérica y el Caribe, dijo que ante los retos que se venían con la pandemia decidieron evaluar crisis pasadas como la del 2008 que también afectó la economía en muchos países.



Este análisis reveló que las marcas más fuertes que realmente estaban sólidas crecieron y se recuperaron hasta nueve veces más rápido que el resto de marcas, debido a que hicieron hasta un 60% más de lanzamientos que las otras marcas, lo que demuestra que “la innovación ayuda a crecer, ayuda a recuperarse”.



Especialmente las marcas que escuchan de forma activa a los consumidores, “aquellas marcas que logran hacer este ejercicio bien se pueden moldear a estas nuevas necesidades, se adaptan a este nuevo contexto y, por ende, logran crecer”, sostiene.



Mestre afirma que innovar no es fácil, para hacerlo bien se requiere tiempo, esfuerzo, equipo y recursos. En el contexto actual, en donde los consumidores tienen muchas opciones y sienten que tienen un producto hecho a su medida. “Siempre hay grandes oportunidades de innovación si prestamos atención al consumidor, a su ecosistema, a todo lo que está pasando en el momento en el que mi producto está siendo utilizado”.



Explica que, con frecuencia, la innovación fracasa no porque sea una mala idea, sino porque “hubo un análisis inadecuado de mercado, no se supo identificar al consumidor, sus tensiones, cómo hablarle, o el producto no resolvía ninguna tensión, no era relevante y necesario en la vida de los usuarios”.





En este sentido, destacó la importancia de partir de una base muy sólida, “de encontrar un insight fuerte que nos ayude a poder tirar adelante estas innovaciones”.



Mestre recomendó que los equipos de innovación no deben trabajar de forma aislada. “Tienen que hablar con Mercadeo, Finanzas, Recursos Humanos”, deben articularse con los demás equipos “para poder lanzar algo que tenga sentido”.



“La mayoría de ideas necesitan una comprensión del contexto que la marca y la dirige, siempre es importante tener presentes las condiciones sociales y económicas que están predominando en el momento en que pensamos en la innovación”, enfatizó.



Así como la pandemia afectó todos los aspectos de nuestras vidas, también cambió la forma de hacer negocios y de innovar.



Según datos del Barómetro Covid-19, al inicio de la pandemia, el consumidor se sentía preocupado por el contagio, ahora le preocupa el contexto económico. “Esa presión de la economía marcará estos próximos meses”, por lo que estos “periodos de sensibilidad económica harán que se libren batalladas de precios espectaculares”.



“Es el momento de reevaluar el contexto para adaptarnos y crecer al mismo ritmo que la sociedad”, dijo, tras señalar que las marcas deben prestarle atención a las tendencias que se han acentuado con la pandemia.