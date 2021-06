México: Nicaragua debe garantizar libertad sin represión, ni encarcelamientos

Por El Financiero (México)



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que Nicaragua debe garantizar la libertad sin optar por la fuerza y encarcelamientos.



El país de América central ahora es ‘golpeado’ por una crisis política que inició con protestas sociales en 2018, a lo que la actual administración en esa nación se ha referido como un ‘fallido golpe de Estado’.

“Consideramos que se deben de garantizar las libertades y no debe de haber represión. Ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe de optar por la fuerza porque nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No (se debe) encarcelar”, sostuvo el titular del Ejecutivo en la ‘mañanera’. En tanto, señaló que la política exterior de México exige no intervenir en asuntos de otros países; sin embargo, apuntó que sí se puede externar una opinión respetuosa en materia de derechos humanos.

Además, recomendó que si se actúa garantizando la libertad plena, se impide que otras naciones se involucren en los conflictos. A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el país se ‘remece’ ante represión, diversas violaciones a derechos humanos y arrestos injustificados, entre ellos el del aspirante a la presidencia, Miguel Mora, y que han sido realizados por el Gobierno encabezado por Daniel Ortega.



Ortega regresó al poder en 2007 y busca llegar a su tercera reelección para un quinto mandato presidencial.



En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos.



México y Argentina no firmaron el documento.