El Salvador: Ley Bitcoin aumentaría riesgo país y retrocedería estándares anti lavado de dinero

La Ley Bitcoin, aprobada por el Congreso salvadoreño a principios de junio, que reconoce al bitcoin como moneda de uso legal incrementará el riesgo operacional y financiero en las instituciones financieras, dijo Fitch Ratings en una nota publicada hoy. Además, agrega potencial para violar estándares internacionales anti lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo y así no cumplir completamente con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo la agencia.

La Ley hará que el bitcoin sean moneda legal junto al dólar y entraría en vigencia el 7 de septiembre de 2021. Diputados opositores presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Bitcoin porque la "normativa es inconsulta sin representación social", "carente de legalidad, de fundamento y que no consideró la trascendencia y los efectos nocivos que dicha ley causará al país", dijo la demanda.



"En este tiempo ambiguo se debe crear un marco regulatorio pertinente para operar con el bitcoin, y finalizar el pago de plataformas y sistemas de conversión del bitcoin al dólar", dijo Fitch Ratings hoy.



La Ley establece en el artículo 7 que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin a menos que no tengan la tecnología para procesar las transacciones. Para Fitch está en duda cómo se implementará, debido a la baja bancarización, bajo acceso a internet.

La Ley también establece que todas las obligaciones existentes en el país pueden pagarse en bitcoines o dólares estadounidenses, incluidos los préstamos bancarios, que las ganancias de capital no serán gravadas y los impuestos se pueden pagar en bitcoines, esto “podría atraer entradas extranjeras de bitcoins al país” e “incrementar los riesgos de que los ingresos provenientes de actividades ilícitas pasen por el sistema financiero salvadoreño”, dijo Fitch.



"Los bancos corresponsales podrían requerir una debida diligencia y controles más detallados sobre las instituciones financieras de El Salvador si las regulaciones y controles no son lo suficientemente sólidos como para evitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.



Fitch subrayó que El Salvador debe cumplir con los estándares de Basilea II o Basilea III. "Las instituciones financieras podrían enfrentar una volatilidad potencial en el valor en dólares de sus balances si los activos/pasivos de bitcoin no se convierten rápidamente a dólares o si las posiciones permanecen abiertas. La falta de regulaciones adecuadas para administrar la exposición del balance de los bancos sería un crédito negativo según una consulta prudencial reciente de Basilea. Esto efectivamente deduciría por completo las posiciones abiertas del capital regulatorio de los bancos”.

Al registrarse en la billetera del Gobierno salvadoreño, el usuario recibirá US$30 en bitcoins. "EL Gobierno va a dar este bono para promover el uso de bitcoin en la economía y para que la gente tenga un incentivo y arranque a usar la aplicación". La app Chivo depositará el equivalente de US$30 en bitcoins.





"La wallet del Gobierno (Chivo app) será compatible con todas las demás del mundo; habrá una wallet para personas y una para empresas, funcionan igual, solo que en una estará registrada la persona y la en otra estarán registrada a las empresas", dijo el mandatario en cadena nacional.



"Entre más billeteras haya en el país, más se va duplicando el dinero. Al Gobierno le interesa que haya más billeteras".

“No tiene sentido. No voy a pelear con el Banco Mundial. Ellos son libres de apoyarnos y son libres de no apoyarnos. It’s fine, it’s fine (está bien, está bien)”, afirmó Bukele. En una entrevista en inglés, concedida a un periodista y podcaster británico que escribe sobre Bitcoin, el presidente Nayib Bukele, minimizó las opiniones que han dado organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y reconocidos economistas sobre la Ley Bitcoin, aprobada el 9 de junio en la Asamblea Legislativa.



-¿Esto cambia algo?-le preguntó el periodista, a lo que Bukele respondió: No, porque no les hemos pedido que financien el Bitcoin, solo les pedimos apoyo técnico”, afirmó.



Además Bukele agregó que tener asesores y apoyo técnico del Banco Mundial han estado bien, “pero realmente no las necesitamos”. El talento que tenemos aquí es suficiente”, aseguró.



Y con respecto a las críticas de los diversos economistas que han opinado al respecto, Bukele señaló: “No creo que no entienda, lo que creo es que no quieren entender”. Afirmó que todas sus preconcepciones, sus artículos, libros, tesis, reconocimientos no tendrían significado porque estaban equivocados. “Yo creo que ellos tratan de defender sus historias personales”, sostuvo.