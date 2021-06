China reitera a bancos la prohibición sobre las criptomonedas

Por Blooomberg



A los representantes de Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd. y al proveedor de servicios de pago Alipay se les recordaron las reglas que prohíben a los bancos chinos participar en transacciones relacionadas con criptomonedas, según una declaración emitida el lunes por el banco central.





La última medida es una señal de que China hará todo lo posible para cerrar los vacíos que quedan en el comercio de cifrado. En mayo, el Consejo de Estado de China, el gabinete del país, pidió una nueva represión contra las actividades de minería de bitcóin.



China tiene reglas de larga data que prohíben a los bancos ofrecer servicios relacionados con la criptografía. Sin embargo, en los últimos años, las personas han comercializado monedas digitales en plataformas de venta libre e incluso en intercambios en el extranjero.



Las actividades criptográficas “alteran el orden financiero y también generan riesgos de actividades delictivas como transferencias ilegales de activos transfronterizos y lavado de dinero”, según el comunicado del banco central de China.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



Las compañías financieras se han comprometido a intensificar las inspecciones de la actividad criptográfica y cerrar las cuentas relacionadas. No ofrecerán apertura, compensación o liquidación de cuentas para ayudar al comercio de cifrado, dijeron.



China Construction Bank Corp., Postal Savings Bank of China Co. e Industrial Bank Co. también estuvieron en la reunión, según el comunicado del Banco Popular de China.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal



La dura postura regulatoria del país contrasta con la de Estados Unidos donde el comercio de criptomonedas es un gran negocio. Bancos como JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley están comenzando a incursionar en la industria y ofrecen productos para clientes adinerados que desean acceder a la clase de activos volátiles.