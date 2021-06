EE.UU. urge 'acción clara' de la OEA contra dictadura de Nicaragua

Por Artículo 66 / crhoy.com / La Prensa (Nicaragua)



«La campaña de terror de Ortega-Murillo continúa con más detenciones arbitrarias este fin de semana. Los miembros de la OEA deben enviar una señal clara esta semana: suficiente represión. La región no puede quedarse quieta y esperar a ver quién sigue», manifestó la funcionaria en Twitter. Poco antes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó los arrestos de Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Hugo Torres y Suyen Barahona, efectuados este sábado 12 y domingo, 13 de junio, informó Artículo 66.



«Otra prueba más de la verdadera naturaleza de la dictadura de (Daniel) Ortega», sostuvo Almagro, al tiempo que exigía la liberación de los opositores.

El reciente nueve de junio, el secretario general pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional, luego de la «arremetida sin precedentes» del régimen de Ortega. En una carta, Almagro señaló que en Nicaragua hay una «alteración del orden constitucional», lo que debería ser evaluado conforme a la Carta Democrática Interamericana.



El organismo regional, integrado por 34 miembros activos, se reunirá el próximo 15 de junio para abordar la situación del país, luego que el régimen ejecutara una fuerte persecución penal en contra de cuatro aspirantes presidenciales y varios dirigentes de la oposición, a quienes impuso cárcel e inhibición a cargos públicos.

Ortega encarcela al hombre que lo sacó de prisión cuando fue preso político

El general retirado Hugo Torres, uno de los sandinistas que en la década de los 70 arriesgó su vida para liberar de la cárcel a Daniel Ortega cuando fue preso político de la dictadura de Somoza, fue arrestado este domingo junto con otros y otras activistas, en medio de una violenta persecución del régimen contra la oposición.

Antes de que la policía irrumpiera en su casa, Torres grabó un video con un fuerte mensaje en el que instaba al pueblo nicaragüense en no bajar las manos y a mantener el ánimo y la lucha.



Además, resaltó el hecho de que a diferencia de hace décadas, en esta ocasión la lucha de los opositores es pacífica, frente a un régimen “está moribundo”. Torres, quien es vicepresidente de Unamos, una de las principales fuerzas opositoras en Nicaragua, resaltó el hecho de que las acciones de Ortega y de Rosario Murillo son “zarpazos” desesperados de un régimen que está por morir.



“Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, justificación alguna institucional o jurídica para permanecer el poder más allá de noviembre de este año en que se tienen que realizar elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es”, dijo.



Torres fue uno de los líderes del movimiento sandinista que, junto a Ortega y otros, lograron derrotar a la dictadura de Somoza. De hecho, tal y como lo cuenta el mismo Torres, en 1974 mediante un operativo de la guerrilla, Torres ayudó a sacar de la cárcel a Ortega, quien había caído como preso político. Hoy, es Ortega quien acusa a su viejo “camarada” de “terrorismo”.



“Tengo 73 años de edad y nunca pensé que en esta etapa de mi vida estaría luchando de forma cívica y pacífica contra una dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme, luchamos muy duro, murieron muchos compañeros, era otro contexto, otro espacio. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y en 1978 volví a arriesgarla para liberar a 60 presos políticos. Así es la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia y la libertad hoy los han traicionado. Así que ánimo pueblo, hay que mantener el animo en alto porque la historia está de nuestro lado”, finalizó Torres.

Daniel Zovatto: Hay que ir "por las malas" contra Daniel Ortega

«Estoy hablando de que esta coalición (Estados Unidos y los demás países) tiene que tener una estrategia y un programa. En materia de derechos humanos, garantizar la seguridad de los detenidos y la libertad de los detenidos y garantizar la libertad de expresión, condición una. Condición dos, hay que llegar a una negociación para garantizar condiciones de integridad electoral en las elecciones del 7 de noviembre, que abren la posibilidad, son una puerta que permitiría una salida negociada», indicó Zovatto.

A continuación Zovatto espetó: «Y si no, por las malas. Y por las malas significa usar todos los mecanismos y todas las sanciones que estén disponibles, de manera inteligente». De acuerdo con el politólogo argentino, para Estados Unidos es muy importante «encausar adecuadamente la situación en Nicaragua para poder tener buenas relaciones con los demás países de Centroamérica en cuanto al tema de la migración», informó La Prensa (Nicaragua).



«Estados Unidos ha enviado a su representante especial para el triángulo norte, a su canciller y a su vicepresidenta a Centroamérica. Tiene una estrategia que le interesa muchísimo que tenga éxito, porque, si no el flujo de migrantes no va a cesar, es un tema de prioridad nacional para Estados Unidos. ¿Tú crees Fernando que si Estados Unidos y la comunidad internacional, pero particularmente si Estados Unidos no logra encausar adecuadamente la situación en Nicaragua va a tener poder para relacionarse con (Nayib) Bukele en El Salvador, con (Alejandro) Giammattei en Guatemala, con el próximo presidente que venga en Honduras?», le preguntó Zovatto a Del Rincón.

Indignación de Laura Chinchilla

Ante esta situación la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, mostró su enojo con Ortega a través de Twitter. Lo trató de pendejo y luego señaló que ese calificativo le quedaba cortísimo, publicó crhoy.com.



“En las últimas horas el régimen #OrtegaMurillo la ha emprendido contra las mujeres (…) Dirigentes, activistas, feministas, rebeldes, valientes. ¡Da la cara Daniel, no seas pendejo!”, tuiteó.



Horas después de publicar este mensaje contó en la misma red social que había recibido un feroz ataque por el calificativo que había usado contra Ortega. “Pues créanme que me quedé cortísima y solo por respeto a mis seguidores”, respondió a quienes criticaron la forma de referirse a Ortega.