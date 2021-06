Guatemala: Afectados por lluvias en lo que va de 2021 superan los 260.000

Por Prensa Libre



En las últimas horas se han registrado incidentes y cinco departamentos son los más afectados. Según la Conred, el total de personas afectadas por la lluvia en lo que va del año es de 266.408. Añade que 4.430 personas han sido evacuadas, 1.170 damnificadas y 163 en riesgo.



En las emergencias se han atendido a 6.363 personas, con un reporte de 178 albergadas, dos heridas y no se reportan desaparecidas.



Cinco fallecidos

Se reportan cinco fallecidos por la temporada de lluvias, de estos 1 en Chimaltenango, 1 en Quetzaltenango y tres en Sololá. En este último departamento hubo tres decesos por el desbordamiento del río Q’uiba en la aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán.



Daños en viviendas e infraestructura



Conred tiene el registro de 33 viviendas en riesgo, de estas 368 con daño leve, 768 con daño moderado y 34 con daño severo.



También se reportan dos escuelas afectadas en su infraestructura, 39 carreteras afectadas, una destruida y tres edificios afectados. En el tema de puentes, el dato indica que cuatro puentes afectados y tres destruidos. El total de incidentes atendidos en lo que va del 2021 suma 145.



Últimos daños

En las últimas horas cinco departamentos han sido los más afectados, según el reporte de Conred este domingo 13 de junio.



Otro incidente en Sololá



La lluvia provocó saturación en el suelo y erosión en talud lo que originó desprendimiento de material rocoso en la Calzada Los Principales, San Pedro La Laguna, Sololá.





Alta Verapaz



Ocurrió un derrumbe en la ruta que comunica al caserío Saquixm en San Cristóbal Verapaz, donde cinco personas fueron afectadas y las autoridades coordinan las acciones en el sector.



Inundación afectó a vecinos en el barrio Esquipulas de San Cristóbal Verapaz, donde se reportan 25 personas afectadas al inundarse cinco viviendas que presentan daños moderados. Las 25 personas evacuaron a la Escuela Esquipulas que se habilitó como albergue.



Calles y avenidas inundadas en la cabecera municipal de Lanquín, que afectó la movilización en el sector. Al momento no se reportan daños en viviendas; el agua ingresó a la subestación de la Policía Nacional Civil en la localidad.



En el caserío Jolomijixito III, La Tinta, Alta Verapaz, lluvia acompañada de ráfagas de viento dañó techos de lámina. Ramas de tres árboles cayeron sobre cables del tendido eléctrico reventando los mismos.

Cinco personas de una vivienda con daños severos pernoctaran en la Escuela Oficial Rural Mixta Jolomijixito 3, otras 12 personas de las otras dos viviendas no evacuaron. No se reportan lesionados, únicamente daños materiales.



El total es de17 personas afectadas, cinco personas evacuadas, dos viviendas con daño moderado y una vivienda vivienda con daño severo. Deslizamiento y caída de árboles por fuertes lluvias en el caserío Chimulac Chipoc, Cahabón, Alta Verapaz. Dos familias fueron afectadas por las fuertes lluvias la cual activa deslizamiento y caída de árboles, las familias se albergarán en casa de familiares.



El Progreso



Fuertes vientos durante la tarde del sábado 12 de junio dañaron los techos de cuatro viviendas en Guastatoya, donde se reportan 20 personas afectadas. Las autoridades locales dan el seguimiento en apoyo a las familias.



Guatemala



Deslizamiento afectó el tránsito en el kilómetro 30.9 de la CA-09 en Amatitlán, alrededor de 40 mil personas utilizan este tramo carretero. Las autoridades realizaron los trabajos de limpieza.



Totonicapán



Se reportó el colapso del muro perimetral de la Escuela Oficial Rural Mixta del Paraje Panictacaj de Momostenango.