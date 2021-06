Nicaragua: Detienen a cuarto precandidato opositor y a José Adan Aguerri

Por La Prensa (Nicaragua) y 100% Noticias



El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió la noche una serie de detenciones en contra miembros de la oposición nicaragüense. En menos de 12 horas, la Policía ha detenido a los precandidatos Felix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, este último sacado de su vivienda en Managua. El expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, también fue capturado a eso de las 8:30 pm, y luego la opositora Violeta Granera, informó 100% Noticias.



La Policía señala a Aguerri por realizar actos que "menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización". Tambien por "proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación".

Además, la policía detuvo a la activista política, Violeta Granera, quien permanece en su casa bajo custodia policial.



En menos de 24 horas, Daniel Ortega encarceló a dos aspirantes a la presidencia bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por diputados sandinista, en diciembre pasado. La exguerrillera Dora María Téllez aseguró que Ortega está de “cacería” por la “nueva ola” represiva contra líderes opositores en el país.



“Es una cacería han desatado los Ortega Murillo están desesperado porque no pueden resolver la crisis en la que tienen metida a Nicaragua y están apostando a que nadie va a reaccionar adentro ni afuera, entonces están en cacería han tomado la decisión tengan uno o diez candidatos será el mismo precio”, manifestó Téllez.

Para la exguerrillera, esta una nueva oleada represiva refleja que Daniel Ortega está “debilitado” porque se acerca el plazo de las elecciones “no quieren ir a esas mesas electorales tienen miedo de todo el público, lo único que les queda es la fuerza de la represión y la persecución (...) Si la dictadura estuviera fuerte no necesitan hacer nada de eso pero tienen una debilidad profunda porque ni siquiera son capaces de llevar adelante un fraude disimulado ahora lo han acelerado descaradamente a la vista y paciencia de todo el mundo”. Téllez dice que Ortega no cuenta con el tendido electoral para ir a los comicios electorales por eso aumentó la represión “está en una condición muy elevada de debilidad que ni siquiera puede hacer la química que hacían en el Consejo Supremo Electoral con los votos ya no pueden hacer eso lo que te dice es que seguramente la encuesta que tienen reflejan que están barridos en la voluntad del pueblo, ni siquiera pueden convocar a su tendido electoral tiene una crisis total lo único que tiene bajo su mando a es a la policía que actúa como una guardia pretoriana”, dijo en entrevista en la Cadena de Medios 100%Noticias, Nicaragua Actual, Despacho 505 y La Lupa.



Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, asegura que esta «es una noche de cuchillos largos en versión tropical» abre la detención de los opositores. Además cuestiona el pronunciamiento de los presidentes demócratas de la región » deponiendo ideologías en defensa de la democracia».



El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) considera que Ortega Murillo realizan una "brutal" persecución contra precandidatos presidenciales "Advertimos que ya no hay cómo reaccionar, ni desde el punto de vista político, jurídico, ni racional, el actuar del régimen es completamente perverso y están compeliendo al pueblo de Nicaragua a usar el supremo derecho a la rebelión establecido en la D. Universidal de derechos humanos"



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, escribió: “Urge la liberación de Juan Sebastián Chamorro y de todos los demás presos políticos en Nicaragua y que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática”. Esta noche, la policía sandinista allanó y detuvo arbitrariamente al aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro junto a su esposa Victoria Cárdenas. Chamorro García fue director de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), pero se separó de la organización para asumir la dirección de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro filmó un video antes de ser capturado. "No se preocupen que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente", menciona.

También, el político opositor y aspirante a la Presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos", indicó el Ministerio Público.