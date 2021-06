EE.UU. impulsa la creación de Fuerza Anticorrupción regional

Por AFP



Harris no brindó más información al respecto de la entidad anticorrupción regional, que ya había sido anunciada en marzo por Juan González, asesor especial del presidente estadounidense, Joe Biden. En una declaración conjunta de Harris con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en el Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno), la funcionaria estadounidense aseguró que la Fuerza de Tarea Anticorrupción podrá “apoyar a los fiscales guatemaltecos” para seguir “la ruta del dinero”, pues “la corrupción no conoce de fronteras”.



Harris también trajo en la agenda el tema de la independencia judicial y lucha contra la impunidad, en momentos en que Washington enaltece la labor del fiscal contra la impunidad, que ha sido blanco de críticas, incluso del gobierno.



"Hemos hablado sobre la importancia del combate a la corrupción y de que haya un poder judicial independiente", dijo Harris. La vicepresidenta explicó que el grupo de trabajo creado para Centroamérica también capacitará a los fiscales guatemaltecos en el rastreo de la ruta del dinero trasnacional de la corrupción.



Mientras la reunión ocurría, en las afueras de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, un grupo de ciudadanos llegó con pancartas en donde responsabilizan a Giammattei de la "corrupción" y "pobreza" en el país. "Kamala, te mienten", decía uno de los carteles desplegados.



Giammattei, un derechista que ha criticado una presunto sesgo de izquierda en las decisiones del fiscal contra la impunidad, aseguró que su gobierno demuestra con hechos su voluntad anticorrupción, "no armando trincheras ideológicas, porque el hambre no tiene ideologías".

Freno a la migración del Triángulo Norte

"Sabemos que mucha gente no se quiere ir de casa" y que lo hace porque "no pueden satisfacer sus necesidades básicas", dijo el lunes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien pidió a Guatemala un trabajo conjunto para atender las causas que empujan la migración, y ofreció su apoyo en la lucha contra la corrupción.



En su primera gira internacional, Harris expresó al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la prioridad que la administración de Joe Biden le otorga a la región, para trabajar "juntos donde podamos encontrar la posibilidad de resolver problemas de larga data".



"Hay que abordar la migración y desde esta región en particular", dijo Harris el lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, antigua casa de gobierno en el centro de la capital, donde se realizó el encuentro entre ambos dirigentes.



Para la vicepresidenta, "la mayoría de la gente no quiere irse de casa, no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde hablan su idioma y su cultura es familiar".

Grupo de trabajo sobre migración

Harris recordó los peligros a los que se exponen los migrantes en el trayecto a pie, expuestos a abusos y a traficantes de personas durante la ruta hacia la frontera entre México y Estados Unidos.



"No vengan, no vengan. Estados Unidos va a seguir cumpliendo la ley y asegurando las fronteras (...) Nuestra prioridad es desalentar la migración ilícita (...) Solo se benefician a los coyotes", como se conocen a los traficantes de migrantes, agregó. Para ello, Washington anunció el lunes la creación de un grupo de trabajo "Alpha" contra los traficantes de personas en México y Centroamérica, origen de la mayoría de los indocumentados que han llegado en números récord en los últimos meses a territorio estadounidense, principalmente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.



La gira de la vicepresidenta está vinculada a la promesa de Biden de una política migratoria más "humana" que deje atrás las fuertes restricciones impuestas por la antecesor, el republicano Donald Trump.