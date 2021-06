Kamala Harris llega a Guatemala para tratar causas que provocan migración ilegal

Por AFP / estrategiaynegocios.net



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó la noche del domingo a Guatemala.



La visita de la funcionaria del gobierno de Joe Biden se da mientras Washington está preocupada por nombramientos de jueces cuestionados avalados por un Congreso aliado del presidente Alejandro Giammattei, y trabas en la lucha anticorrupción. Además del tema de la migración.

Recientemente, el Parlamento tomó juramento a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), de cinco miembros, la máxima instancia judicial del país. Según los críticos, fueron seleccionadas personas afines al gobierno y partidos aliados.



Para el centro de análisis Oficina en Washington para América Latina (WOLA) Kamala debe poner atención en los "ataques alarmantes contra la independencia judicial por parte de élites corruptas y redes criminales" ocurridos en los últimos meses en Guatemala.

Por su parte, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, emitió una carta abierta hacia la funcionari, donde le hace saber que las poblaciones vulnerables siguen sin ser atendidas en Guatemala.



Asimismo, le hace saber que desde el desmantelamiento de la CICIG, el país está en regresión acelerada en el campo de Derechos Humanos. Asegura que hay clima de persecución contra opositores, disidentes y defensores de Derechos Humanos.



Afirma, en este pronunciamiento dado conocer el mismo día que Kamala llega a Guatemala, que las condiciones que vive Guatemala impiden la lucha contra la corrupción y siguen afectando el progreso, especialmente de los grupos históricamente vulnerables.

Sentido de esperanza

Antes de iniciar el periplo, que también la llevará a México, la vicepresidenta aseguró que su viaje buscaba "darle a la gente un sentido de esperanza, de que la ayuda está en camino, de que si se quedan, las cosas mejorarán".



Pero mientras las soluciones llegan, migrantes en tránsito por Guatemala aseguraron que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

La agenda de Harris en Guatemala

Harris se reunirá el lunes con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, actualmente cuestionado por su falta de compromiso en el combate contra la corrupción.

El mandatario usó su cuenta de Twitter para dar la bienvenida a Harris, resaltando que la visita será para fortalecer las relaciones bilaterales.



El encuentro tendrá lugar en un ambiente tenso por críticas a jueces y fiscales independientes, un tema que preocupa a Washington.

Uno de los casos es el hostigamiento que ha denunciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).



"Guatemala está sufriendo una regresión acelerada en el campo de los derechos humanos. Se ha instaurado un clima de persecución contra los disidentes (...), lo cual recuerda a las dictaduras militares que creímos haber erradicado a finales del siglo XX", señaló el ombudsman guatemalteco Jordán Rodas.



Rodas, quien pidió a Harris presionar a Giammattei, aseguró que las "condiciones" descritas hacen "imposible esperar progresos reales en la lucha contra la corrupción y remover las raíces que causan las migraciones irregulares".



Sobre el tema, Harris ha asegurado que buscará "conversaciones muy francas y honestas" en Guatemala sobre la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia.



Un pequeño grupo de manifestantes, vinculados a grupos de derecha y militares retirados, simpatizantes del expresidente Donald Trump, rechazó la llegada de Harris fuera de la FAG al acusarla de "marxista" y de querer manipular al país con sus "políticas de izquierda".

Incidente antes de llegar

El avión de Harris arribó a las 18H18 (00H18 GMT) a la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en el sur de Ciudad de Guatemala.



Harris llegó con unas dos horas de retraso a la capital guatemalteca, luego de que el avión en el que viajaba tuviera que dar media vuelta por problemas técnicos, minutos después de despegar. La vicepresidenta retomó su viaje en un nuevo aparato.

Vistiendo traje oscuro y mascarilla, la vicepresidenta fue recibida por el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, y el embajador de Estados Unidos en el país, William Popp.

'Fuera Kamala'

Los manifestantes, que integran grupos que frecuentemente cuestionan la labor de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que apoyaron el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito de la ONU, que culminó sus funciones en 2019, se pronunciaron por la visita de Harris.



Una treintena de personas, en su mayoría exmilitares de derecha que combatieron en la guerra civil de Guatemala (1960-1996), se manifestó este domingo en rechazo a la visita al país de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, porque consideran que se entromete en asuntos internos del Estado.



"Fuera Kamala", "Kamala, mind your own business" (Preocúpate por tus propios asuntos), "Kamala Go Home" (Kamala vete a casa), "no BLM marxism" (en alusión al movimiento Black Lives Matter), o "Kamala, Trump won" (Kamala, Trump ganó) señalaban carteles desplegados en los alrededores de la base de la Fuerza Aérea de Guatemala, en el sur capitalino, a donde Harris llegó para una visita de dos días.