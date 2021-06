El Salvador aspira a convertirse en el primer país donde el Bitcoin será moneda de curso legal

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

"El Salvador has become the first country to make #Bitcoin legal tender!", indica el tuit de @BitcoinMagazine, el cual no tardó en ser replicado por el presidente de la República Nayib Bukele, en la misma red social, uno de los canales más utilizados por el político para hacer diversos anuncios de su mandato.

La comunicación vía esta red social llegó en el marco de la "Conferencia Bitcoin 2021", realizada en Miami, Florida, Estados Unidos. Espacio en el que el presidente salvadoreño anunció que El Salvador legalizará el uso de la moneda.

La implementación de esta legalidad se dará bajo proyecto de ley que se enviará al Congreso, de acuerdo con el mandatario, la próxima semana.

El Salvador se convertiría, al aprobarse la ley, en el primer país que adopta al Bitcoin como moneda de curso legal, según indican los organizadores del evento.

La cadena estadounidense CNBC indica que logró conocer que El Salvador ha reunido un equipo de líderes de bitcoin para ayudar a construir un nuevo ecosistema financiero que tenga como capa base esta moneda virtual.

Durante la intervención, cuando Bukele explicaba los beneficios que traerá el país esta iniciativa, la audiencia aplaudió este mensaje.

El mandatario asegura que el país debe ver hacia el futuro y este anuncio pondrá a la nación en el radar mundial.

Espera que este proyecto, que aspira a convertirse en ley, con la mayoría del Congreso a su favor, traiga desarrollo a su población.

En su participación en videoconferencia el mandatario dijo que está trabajando con la compañía Strike (una startup desarrolladora de una billetera digital) para construir la infraestructura para el uso de la criptomoneda.

En la misma red, horas más tarde de su intervención, Bukele dijo que "la inclusión financiera no es solo un imperativo moral, sino también una forma de hacer crecer la economía del país, proporcionando acceso al crédito, ahorros, inversiones y transacciones seguras".

Apoyo

Jack Mallers just announced that El Salvador will be the first country to add #bitcoin to their reserves.



Jack Mallers, fundador de la plataforma de pagos de Lightning Network Strike, dijo que esto se convertirá en el 'disparo escuchado' en todo el mundo para bitcoin ".

“Lo que es transformador aquí es que bitcoin es tanto el activo de reserva más grande jamás creado como una red monetaria superior. Mantener bitcoin proporciona una forma de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos de la inflación de la moneda fiduciaria”, continuó Mallers.

“Era inevitable, pero aquí ya: el primer país en camino de convertir Bitcoin en moneda de curso legal”, dijo Adam Back, CEO de Blockstream, quien planea aportar tecnologías como infraestructura líquida y satelital para hacer de El Salvador un modelo para el mundo.

El bitcoin, hasta el momento, no está respaldado por un activo, ni tiene el respaldo de ningún gobierno en particular. Su valor se deriva, en parte, del hecho de que digitalmente es escaso; Solo existirán 21 millones de bitcoins.

Este no es el primer movimiento de El Salvador hacia bitcoin. En marzo, Strike lanzó su aplicación de pagos móviles allí, y rápidamente se convirtió en tendencia.

La economía de El Salvador aún cuenta con un número amplio de personas no bancarizadas y es un país donde el efectivo es el 70% del activo que se ocupa para transacciones.

Las remesas, o el dinero enviado a casa por los migrantes, representan más del 20% del Producto Interno Bruto.

En 2020, las remesas totalizaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.

Bukele consideró que bitcoin también representa "la forma de más rápido crecimiento para transferir" esos miles de millones de dólares en remesas y de evitar que "millones de dólares" se pierdan en intermediarios.



"Mediante el uso de bitcoin, la cantidad recibida por más de un millón de familias de bajos ingresos aumentará en el equivalente a miles de millones de dólares cada año. Esto mejorará la vida y el futuro de millones", consideró el mandatario.

De hecho este punto es destacado por el sitio especializado Coindesk, quien sostiene que "aún no está claro qué significará ser 'el primer país bitcoin'" para un país que describió como "fiscalmente inestable y opresivamente pobre, donde el 70% de los residentes carecen de una cuenta bancaria".

Debido a la pandemia de covid-19, durante 2020 la economía salvadoreña se contrajo un 7,9%, pero la proyección del Banco Central de Reserva (BCR) es que al cierre de 2021 crecerá alrededor de un 6%.

Playa El Zonte

En el destino turístico Playa El Zonte, pequeños comerciantes ya aceptan esta moneda virtual como una forma de pago.