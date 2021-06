Reino Unido incluirá a Costa Rica en “lista roja” por situación de la pandemia

Por Radio Monumental



Con la medida, los ciudadanos de Reino Unido que ingresen a ese país provenientes de Costa Rica deberán someterse a aislamiento por 10 días, además, se prohíbe el ingreso de costarricenses.



Rubén Acón, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), dijo que la decisión de Reino Unido no es sorpresiva, debido a los contagios de Covid-19. El gobierno del Reino Unido incluirá a Costa Rica en una “lista roja” de países a partir del próximo 8 de junio, debido al contagio de Covid-19 y la situación de la pandemia.



Rubén Acón, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), dijo que la decisión de Reino Unido no es sorpresiva, debido a los contagios de Covid-19. Costa Rica aún se mantiene en la lista de países que Estados Unidos recomienda no visitar por Covid-19.

La actualización en el listado comenzará a regir el próximo 8 de junio. Además de Costa Rica, a la “lista roja” se agregarán: Afganistán, Bahréin, Egipto, Sri Lanka, Sudán y Trinidad & Tobago, informó crhoy.com



El Reino Unido maneja 3 categorías para advertir a sus ciudadanos sobre viajar al extranjero: la lista verde (aquellos países donde existe un riesgo bajo de contagio), la lista ámbar (donde solo se debería viajar por asuntos esenciales) y la lista roja (donde solo se debería viajar en circunstancias extremas).



La medida también tiene repercusiones para ciudadanos costarricenses que quieran ingresar a territorio británico. Por ejemplo, la denominada “lista roja” prohíbe las llegadas desde ciertos países, salvo para los ciudadanos británicos o residentes legales que deben permanecer aislados diez días en uno de los hoteles designados por el gobierno pagando 1.750 libras (US$2.470 o 2.035 euros) de su bolsillo.