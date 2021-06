Nicaragua: Piden inhibir candidatura de Cristiana Chamorro

Por AFP / CNN

Según una nota difundida por la Fiscalía, las medidas solicitadas contra la hija Chamorro comprenden "retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal".



La entidad además presentó otra acusación contra Chamorro, de 67 años, "por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos". Cristiana es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien en 1990 derrotó a Daniel Ortega en las urnas, cuando este intentó reelegirse después de su primer gobierno.



La Fiscalía abrió el 20 de mayo una investigación contra la fundación que lleva el nombre de la expresidenta y que Cristiana dirigía, porque supuestamente se encontraron "claros indicios de lavado de dinero" en el período 2015-2019.



La opositora, que no milita en ningún partido, tiene la mayor posibilidad de enfrentar una eventual candidatura del presidente Daniel Ortega a las elecciones de noviembre, para un cuarto mandato sucesivo. Chamorro alega inocencia de los cargos que se le imputan y califica de "macabro" y como "una farsa" el proceso en su contra para sacarla de la contienda electoral.

Horas antes, la periodista y precandidata a la presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios había presentado una carta de intención ante el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para entrar al proceso de elecciones primarias dentro de la Alianza Ciudadana, en el que se seleccionará al candidato único por la oposición para las elecciones de noviembre. En el proceso competirán otros siete precandidatos.

La oposición

La Alianza Ciudadana, inscrita el 12 de mayo ante el Consejo Supremo Electoral, incluye a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al partido CxL y al Movimiento Unidad Costeña (Pamuc), partido regional de la Costa Caribe.



Esta Alianza se convirtió en la única facción opositora con casilla para participar en los comicios de noviembre próximo, luego que el tribunal electoral cancelara la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD) por la impugnación de pastores evangélicos a la suscripción de un acuerdo de alianza con organizaciones civiles de la Coalición Nacional.

Cristiana Chamorro denuncia situación de exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios

A su salida de una reunión con directivos de CxL, Chamorro denunció que la Policía Nacional de Nicaragua no permitió este martes que los familiares visitaran y entregaran alimentos y medicinas a Marco Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, ambos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios que enfrentan, junto a la periodista, una investigación del Ministerio Público por supuesto lavado de dinero de la Fundación que dirigía. Chamorro asegura que desconoce sobre lavado de dinero. Ambos fueron llevados el sábado por la policía a los juzgados para la realización de una audiencia.



Una jueza de Managua admitió la solicitud de la Fiscalía de extender por 90 días el plazo de detención con el objetivo de investigar a Gómez Silva y Fletes Casco en la causa abierta contra la Fundación Violeta Barrios.



Cristiana Chamorro expresó que ese proceso judicial, según ella fabricado por el presidente Daniel Ortega, no la inhibe de continuar como candidata porque, dice, no han podido demostrar los hechos que le imputan. La periodista exhortó a la Organización de Estados Americanos a pronunciarse ante el vencimiento del plazo establecido por ese organismo para aprobar una reforma electoral que permita elecciones libres y transparentes.

Escritor Sergio Ramírez declara en investigación contra opositora Chamorro en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, excolaborador del presidente Daniel Ortega, fue convocado este martes por la Fiscalía para que explique sus posibles vínculos con la fundación que dirigió la aspirante opositora a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, señalada por lavado de dinero.



"A mi no me están investigando. He venido como testigo, nadie ha presentado cargos contra mí", pero existe la posibilidad de que "me vuelvan a citar", dijo Ramírez al salir del Ministerio Público, tres horas después de haber ingresado.



Ramírez fue vicepresidente durante los últimos cinco años de la Revolución Sandinista (1979-1990) al lado del actual mandatario Daniel Ortega pero, por discrepancias con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), renunció en 1995.



Aunque evitó profundizar en el tema de la investigación, el autor de "Castigo Divino" (1988) respondió a periodistas que "está a la vista" que el caso contra Chamorro es un asunto político. El novelista, de 78 años, que se presentó con su abogado, dijo que el interés de los fiscales era conocer la relación entre la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVCH), y la que él dirige, que lleva el nombre de su madre Luisa Mercado, que promueve la cultura.



Cerca de 20 testigos entre periodistas, dueños de medios de comunicación y personal de la FVCH han desfilado por la fiscalía y, según allegados al gobierno, la lista de personas que serán llamadas es amplia.