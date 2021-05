Aumento de precios de materias primas impacta cadena logística en Centroamérica

Por El Diario de Hoy



El alza de hasta el 100 % en el precio de las materias primas utilizadas en Centroamérica, sumado a los altos costos del pago del flete marítimo y la escasez de contenedores para mover mercadería, están configurando una “pequeña tormenta perfecta” en el sector logístico que impactará en el aumento de precios de todos los productos, según aseguró Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).



De acuerdo Hernández, en este momento ya se experimentan los efectos inflacionarios de esa tormenta que impacta de manera directa a la cadena logística, que es la columna vertebral del comercio. “La logística está sufriendo aumentos de precios en todos sus flancos: combustible, fletes, materias primas, transporte marítimo de mercancías y hasta tarifas aduaneras en algunos casos”, afirma Hernández.





Este impacto ya había sido advertido por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), sobre todo en aquellos productos que incluyen plástico. Según la gremial, esto obedece a que las economías a nivel global han comenzado a demandar petróleo y resina de plástico y los fletes internacionales también han incrementado por arriba del 100%.



Para Hernández al tratarse de factores externos como el transporte internacional y el precio de materias primas, El Salvador no tiene herramientas para maniobrar contra este golpe en la cadena logística, por lo que los efectos se verán reflejados en el aumento de los productos al consumidor final.



“Todos los productos para cuya manufactura se necesita madera, hierro o plástico, están experimentando alzas de precio. Estos aumentos pueden andar entre el 10% y el 25 % dependiendo del producto que se trate”, explicó. Y no solo son productos manufacturados. Los alimentos también se están siendo impactados. La carne, en particular, podría llegar a experimentar alzas generalizadas de precios si la situación no cambia. Guillermo Guido, presidente de la gremial de micro y pequeños empresarios, Unión Mipyme, afirmó que el impacto del alto costo de fletes marítimos afecta transversalmente a cualquier tipo de mercadería. “Eso es como cuando le suben a la gasolina que afecta a todos los productos y a todos los servicios y se puede medir en el costo de la canasta básica o si se da una alza en el costo del IVA, todo es transversal y está dejando menos márgenes (de ganancias)”, dijo Guido.

Y como es de esperar, al bajar las ganancias de los comerciantes, estos terminan por trasladar esos costos al consumidor final, quien terminan pagando más por el producto final. “Por su puesto que se tienen que trasladar porque si no, muere el negocio, aunque se corre el riesgo de que disminuya el consumo”, afirmó. Para Guido hay sectores tan saturados como la producción de pan francés y pan dulce que un incremento de precio los sacaría del mercado.



Sin embargo todos aquellos productos importados, sobre todo los provenientes de China, son los que más van a resentir el incremento, como los relacionados con telefonía y todos sus accesorios.



“Hay desabastecimiento en algunas cosas como en artículos de telefonía, porque los proveedores grandes no están muy surtidos. El inventario viene tarde y más caro. Todo lo que venga importado del oriente representa escasez y por ende, subida de precios”, enfatizó Guido.

Sector construcción

Los materiales de construcción también están encareciéndose. El director de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), José Velásquez aseguró que enfrentan escasez de materiales, siempre por el costo de los fletes y otros que están llegando a mayor precio, como el cemento, el concreto (compuesto de cemento y agregados), bloques de concreto, el acero y el PVC, entre otros.



Estos son productos que se utilizan en todo tipo de construcción y en los que han logrado determinar que hay un alza de precios. “Estamos haciendo un estudio con las empresas a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica para ver la situación de los precios de los materiales y mucho de ello se debe al pago de fletes”, explicó.



Según Velásquez, aún no tienen definido cuál es el porcentaje de alza de precios, pero dijo que el impacto ya se percibe. Al revisar los indicadores de precios que maneja Casalco a inicios de año la bolsa de cemento costaba en promedio US$8,36, pero al cierre de abril ya alcanzaba los US$8,40. El millar de bloque de concreto costaba US$473,75 y en abril ya alcanzaba los US$478,75.



En cuanto a las tuberías, el tubo de media pulgada costaba US$2,08 al inicio del año y al cierre de abril subió a US$2,58, mientras que el tubo de cuatro pulgadas rondaba los US$20,98 ahora alcanza los US$24,58.

Impacto en la región

La Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (Fecaica) ha realizado un análisis sobre el incremento de costos de productos en la región debido al comportamiento de la demanda y los precios a nivel global.

El análisis de la federación confirma que parte del incremento de los costos se debe a “la poca disponibilidad de contenedores para trasladar materias primas, lo que incrementó hasta en cinco veces el costo de fletes internacionales, provocando mayor desabastecimiento por retrasos logísticos”, según explicó la directora Ejecutiva de Fecaica, Paola Quezada.



Señaló que, por sus características, la región tiene pocas opciones para evitar el impacto de estas alzas. “Por ser un problema mundial, y siendo Centroamérica una región importadora de combustibles y materias primas, la capacidad de respuesta ante este fenómeno es poco flexible”, explicó.



En el caso del plástico, la directora de la Fecaica dice que en la región “ha estado adquiriendo materia prima de Estados Unidos con un alza de precio de entre el 40 % y el 80 %, en relación los meses de marzo y abril de 2020”, dijo.



Ante tal situación, las empresas han intentado resolver con productos sustitutos, pero al no haber abastecimiento, “se están sacrificando utilidades y flujos para poder comprar materia prima de contado y garantizar la producción, aunque la recuperación de este efectivo sea de más de 60 días”, refirió Quezada.



La reestructuración de los procesos de producción, recortes en la fabricación de productos y asignación de vacaciones al personal, están entre otras alternativas que han buscado los empresarios para evitar el impacto por la falta de materia prima en Centroamérica, aunque “en muchos sectores se ve la necesidad de trasladar al consumidor final el costo”, de acuerdo con Fecaica.