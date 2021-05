Ránking de Seguros en Centroamérica: Optimismo y resilencia en 2021

Por Pablo Balcáceres, Unidad de Inteligencia E&N



Las compañías aseguradoras asumieron los nuevos retos que dejó la pandemia del COVID-19, mostrando una fuerte resiliencia. Este año, tratarán de redirigir el panorama hacia un terreno más favorable, de la mano con adaptación a las nuevas tecnologías y modos de consumo.

El rubro tuvo que hacer frente a las restricciones de movilidad por la pandemia y se adaptó rápidamente con las herramientas tecnológicas, al mismo tiempo que replanteó su modelo de negocios, en donde tiene una alta relevancia el contacto “de tú a tú”.

Eduardo Recinos, director sénior del grupo de calificación de seguros de América Latina de Fitch Ratings, plantea que el sector dejó atrás sus peores temores y convirtió el desafío en nuevas oportunidades.



“Lo primero que se viene a la mente es que uno de los principales perdedores por el impacto del COVID19 habría sido la industria de seguros. La realidad ha sido otra muy distinta. Entre los ganadores y perdedores de la pandemia, se podría decir que ha sido una de las ganadoras”, evalúa. La industria experimentó distintas fases en la pandemia. Al inicio, los confinamientos redujeron la cantidad de personas en las calles y, en consecuencia, bajaron los índices de siniestralidad temporalmente en rubros como el de automotores. Este efecto positivo se debilitó posteriormente, ya que buena parte de asegurados abandonó sus suscripciones de seguros de vehículo, una fuente de ingreso importante en la región.





“El crecimiento de la industria de seguros en Centroamérica al cierre 2020 se ha visto afectado por una baja de primas en el segmento de autos y daños generales, la menor venta de autos nuevos ha sido -60% o -70 %, pero en general en toda la actividad económica ha sido afectada por las medidas de confinamiento y el menor poder adquisitivo de la región de Centroamérica por el nivel mayor de desempleo de la industria en general, no solo la de seguros”, plantea Recinos.



Por otro lado, en los seguros de vida las compañías vieron aumento de la siniestralidad por las consecuencias directas de la pandemia del COVID-19. Acá, sin embargo, se ha visto acompañado de un incremento en los seguros de salud y accidentes. “Ha habido una mayor apreciación de contar con seguros de salud y gastos médicos a raíz de la pandemia, eso ha compensado un poco la caída de autos e incendios y líneas aliadas”, dice el representante de Fitch Ratings.

Lideres en la región

Las primas terminaron el 2020 apuntando hacia la estabilidad el año pasado. En primas brutas, El Salvador creció en 11,9%, a US $802,2 millones; por su lado, Guatemala avanzó en 3,2% en primas netas emitidas (US $1.038 millones) y Honduras lo hizo en 1% (US $621,3 millones).



En contraste, Panamá retrocedió en -3,3% en primas suscritas, que quedaron en torno a los US$1.516,9 millones; Nicaragua, en -1,1% (US 285,9 millones), y Costa Rica lo hizo en -5,4%, pues finalizó el año con primas brutas de US $1.374,1 millones. El promedio de estos indicadores ronda el -0,2%.



La influencia de Costa Rica tiene mucho peso, gracias al Instituto Nacional de Seguros (INS). El INS lidera el Ranking de Compañías de Seguros en Centroamérica y Panamá E&N 2021, gracias a que dispone de US $967,2 millones en primas brutas. La cifra representa una caída del -6,9% anual, con respecto a la que obtuvo en 2019, que fue de US $1.038,8 millones.

El efecto del tipo de cambio ha jugado un papel de peso este año. En las cifras del INS en moneda local, las primas pasaron de 595,7 millones de colones costarricenses a 592,5 millones, una variación anual del 0,52%.

Si se excluye al INS, que por sí solo significa aproximadamente el 17 % del mercado total regional, la variación de primas en la región se ubica en torno al 1,4%. En Costa Rica, las primas en cifras dolarizadas no caerían -5,4%, sino -1,7%.





El segundo lugar del Ranking 2021 se lo queda ASSA Compañía de Seguros, de Panamá. La firma se ubica, además, como la mayor aseguradora privada de la región, con primas suscritas de US $387,7 millones, según cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

El tercer lugar va para Seguros El Roble, de Guatemala, subsidiaria de Corporación BI. La empresa acumula primas por unos $255,7 millones, en una cifra que también consolida su operación de fianzas. Dos firmas panameñas continúan en cuarto y quinto lugar regional: MAPFRE Panamá y la Compañía Internacional de Seguros, con US $243,6 millones y US$240,7 millones, respectivamente.



La representación salvadoreña se queda como los también importantes puestos cinco y seis de la región, con Seguros e Inversiones (SISA) y la Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa), esta última filial del colombiano Grupo Sura.



SISA logró primas de US $209,1 millones, en un dato que consolida la adquisición de Scotia Seguros en ese país, lo cual contribuyó a un crecimiento del 43%. Asesuisa culminó el año pasado con un primaje de US$194,3 millones, un aumento del 7,7% con respecto a los niveles prepandemia.





Para finalizar la tabla de los primeros diez lugares en la región, el octavo puesto lo obtiene Seguros G&T de Guatemala (US$ 164,2 millones en primas); el noveno, Seguros Suramericana de Panamá (US $141,8 millones) y el décimo, FICOHSA Seguros, de Honduras (US $136,3 millones).

Los líderes de los mercados de cada país figuran en los primeros 10 lugares, con excepción de Nicaragua. Seguros América, el primer lugar de la plaza nicaragüense, se ubica en el puesto 19 del ranking regional, compitiendo con primas de US $85,2 millones.