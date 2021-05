Por AFP



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará Costa Rica en su primer viaje a Latinoamérica, en el que abordará las causas de la migración irregular con altos funcionarios centroamericanos y mexicanos, informó este el gobierno estadounidense. En San José, Blinken tendrá también un encuentro con el presidente costarricense, Carlos Alvarado.



El Departamento de Estado detalló que con Alvarado y el ministro de Exteriores, Rodolfo Solano, Blinken discutirá la "sólida relación” que existe entre ambos países, tras lo cual participará en una reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para abordar asuntos migratorios con representantes de distintos estados de la región.



"Juntos, promoverán un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la mejora de la gobernabilidad democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la gente de Centroamérica", señaló el Departamento de Estado. Blinken también tendrá encuentros bilaterales, que no han sido detallados hasta el momento.

En tanto, el ministro Solano aseguró en una declaración que "con esta visita se confirma el extraordinario estado de las relaciones entre Estados Unidos y Costa Rica. El actual presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, sostuvo una conversación con el presidente Carlos Alvarado que permitió dibujar con precisión y claridad la hoja de ruta de nuestra relación estratégica".



"Viajo a Costa Rica del 1 al 2 de junio. Discutiremos la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos", escribió Blinken en su cuenta de la red social Twitter. "Espero profundizar nuestra cooperación en las prioridades compartidas, incluida la lucha contra el COVID-19, la promoción del crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático", agregó.



Unos días después, la vicepresidenta Kamala Harris visitará Guatemala y México, encomendada por Biden para atender la creciente llegada de migrantes indocumentados del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Las visitas parecen mostrar un cambio de enfoque en la política hacia América Latina por parte de Biden, diferenciándose claramente de la adoptada por su antecesor, Donald Trump.

I’m traveling to Costa Rica from June 1-2. We’ll discuss building a more democratic, prosperous, and secure hemisphere for all. I look forward to deepening our cooperation on shared priorities, including combatting COVID-19, promoting economic growth, and tackling climate change.