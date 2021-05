Guatemala: Crece registro de vacunados contra el covid-19 en el extranjero

Por Prensa Libre



En seis días, al menos 800 guatemaltecos se han registrado en la base de datos que levanta el Laboratorio de Datos respecto a los connacionales que viajan al extranjero, principalmente EE. UU., en busca de la vacuna contra el coronavirus, ante la falta de medicamento y el lento proceso de inmunización en el país. Óscar Chávez, integrante del Laboratorio de Datos, lamentó que los guatemaltecos se ven obligados a buscar la vacuna en otros países, cuando Salud tiene la obligación suministrar el medicamento a toda la población de forma gratuita.



Agregó que se evidencia cierto fracaso en el proceso de inmunización en Guatemala, porque las edades de la mayoría de las personas que están viajando oscilan entre 18 y 40 años, quienes ven lejos ser vacunados en el país.



Con 350 mil dosis aplicadas, Guatemala a escala regional va mal en términos de vacunación, comparado con El Salvador y Costa Rica que ya han aplicado más de un millón. Además, dijo que se han irrespetado las fases de vacunación y que con eso se pone en riesgo a muchas personas que, por su edad son vulnerables a la enfermedad.

Según Chávez, uno de los grandes retos que enfrenta Guatemala es evitar qué las dosis que actualmente se tienen se venzan, pues ente la lentitud del proceso eso puede suceder.



Agregó que es indispensable Salud tenga una base de datos de las personas que viajan al extranjero para ser vacunadas, pues el medicamento que serviría para ellas debe ser redireccionado a sectores donde haya necesidad, pero sobre todo se debe garantizar que el medicamento no se eche a perder.



Además, recomienda a Salud promover la vacunación, pese a que no se cuenta con el medicamento en masa, pero la población debe saber que esa es la mejor forma de enfrentarse a la pandemia. Natalia Uribe, guatemalteca que viajó a Miami, dijo: “si tuviera la oportunidad de vacunarme si lo haría, es una gran oportunidad de que otros países no abrán las puertas para que tengamos acceso a las vacunas, ya que acá no es tan accesible como se cree”.

Carlos Gonzalo Paiz, quien viaja a Chicago, donde vive desde hace 30 años, comentó que junto a él va su suegra de 79 años, quien se vacunará contra el coronavirus. Francis Argueta, jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dijo que en la actualidad hay temporada alta de viajes y reconocido que algunos guatemaltecos se desplazan hacia Estados Unidos en busca de la vacuna, pues ese país abrió su proceso de inmunización para los extranjeros.



Se intentó conocer la versión de Salud sobre cómo llevan el control de las personas que viajan a otros países para ser vacunados, pero el Departamento de Comunicación Social no respondió los mensajes enviados.